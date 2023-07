Comment être plus endurant en VTT descente ?

Comme souvent, l’essentiel est d’être régulier pour que le travail fourni soit le plus efficace possible et que le rider puisse bénéficier réellement des efforts consentis. Il vaut mieux faire 30 minutes par jour de renforcement ou même d’une sortie sur route plutôt que de se faire mal sur une grosse sortie de quatre heures une seule fois par mois. Evidemment, les pros planifient parfaitement leur programme d’entrainement au fil de la semaine alors qu’un amateur fera surtout en fonction de ses disponibilités. À lui de pouvoir caler différents créneaux dans la semaine. Si un rider arrive déjà à sortir deux fois par semaine pour aller rouler en route et travailler ainsi son endurance, c’est vraiment un gros plus et les effets se feront forcément sentir sur le

où il sera plus facile d’enchaîner les descentes et les runs. Être régulier permet de construire quelque chose de pérenne et sain.