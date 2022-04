Laurie Greenland: D’habitude, je suis à fond dès que je me lève. Je commence donc par un peu d’exercice avant même de manger quelque chose. Il faut savoir écouter son corps. Bien sûr, si j’ai faim, je mange. Mais j’apprécie sortir de la maison et commencer la journée par un peu d’exercice. Quand je reviens, je me prépare des œufs pochés avec un muesli. Pour mon déjeuner et mon dîner, j’intègre toujours beaucoup de légumes et de viandes. De manière générale, je mange peu de pâtes. Ah oui, et j’aime dévorer des bananes la journée !