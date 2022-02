Tout ce qu’il faut savoir sur les folles descentes urbaines en VTT

est encore peu présent au cœur des villes en France. Mais dans certaines parties du monde, des foules immenses se rassemblent dans les métropoles pour assister aux exploits de ces riders intrépides. On appelle ces épreuves les descentes VTT urbaines. Plusieurs courses figurent dans l’agenda des sports extrêmes en Europe et en Amérique du Sud. Et cette année, le calendrier s’avère plus étoffé que jamais. Haute vitesse, escaliers interminables et sauts énormes figurent au programme de ces contests hors-normes. Si cette mise en bouche a ouvert votre appétit, découvrez la suite du menu qu’offre ce grand spectacle ci-dessous.

. Les compétiteurs partent en format contre-la-montre et établissent un temps sur un parcours défini. Le pilote le plus rapide gagne. D’habitude, il est permis de s’entraîner sur la piste de compétition, juste avant le run de qualification. La course se dispute ensuite en une seule manche.

Le sport a démarré au début des années 2000 avec le Red Bull Lisbon Downtown. Cette course se disputait alors dans les allées étroites et sur les longs escaliers de la capitale portugaise. La discipline n’a cessé de se populariser depuis et des events sont organisés aujourd’hui partout dans le monde, au point de se fédérer pour établir un véritable circuit mondial.

Si plusieurs de ces évènements se disputent à travers l’Europe, les descentes VTT urbaines les plus connues se situent en Amérique du Sud, c’est à dire au Mexique, au Brésil, au Chili et en Colombie. Les deux épreuves les plus renommées sont Red Bull Monserrate Cerro Abajo à Bogota en Colombie et Red Bull Valparaiso Cerro Abajo disputé à Valparaiso, au Chili.

Les courses se disputent la plupart du temps à travers des rues étroites et de longs escaliers. Parfois, des sections hors-pistes s’aventurent dans des parcs. Sur les plus grands événements, des sauts artificiels sont mis en place. Les riders peuvent aussi se retrouver à passer sur les toits ou à l’intérieur de bâtiments.

et du Enduro World Series. On est alors en plein été dans l’hémisphère sud. Un timing idéal pour attirer les meilleurs VTtistes de toutes les disciplines. Comme ces courses se disputent en plein ville, elles attirent chaque année une foule gigantesque.

En Europe, les plus grands events se disputent courant mars. Elles attirent également de nombreux spectateurs et innovent souvent par leur format. Certains événements se disputent par exemple dans des centres commerciaux. On peut également assister à des dual slalom en centre ville.

, le vainqueur est celui qui trouve le meilleur équilibre entre endurance et habileté. C’est aussi celui qui négocie la ligne la plus audacieuse du départ à l’arrivée sans tomber.

équipées de grosses roues et des freins à disque avec d’énormes suspensions. Mais les vélos d’enduros nouvelle génération sont aussi devenus robustes et s’adaptent mieux aux segments plus plats qui relient souvent les différentes parties des courses. Aujourd’hui, on retrouve donc sur ce genre d’épreuves un mix de VTT descente et de