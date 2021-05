Sur les dix victoires les plus serrées de l’histoire (hommes et femmes confondus), un rider revient plus que les autres. Steve Peat compte ainsi trois succès au cours desquels son avance sur le deuxième a été inférieure à un dixième de seconde. Le champion du monde 2009 l’a ainsi emporté à Mont-Sainte-Anne en 2003 pour six centièmes, à

en 2009 pour deux centièmes et à Canberra la même année pour cinq centièmes.