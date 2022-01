est assez simple. Il faut parvenir à descendre le plus rapidement possible une piste défoncée d'un point A à un point B en établissant le meilleur temps possible par rapport à la concurrence.

. A l'image des riders professionnels qui optent selon les goûts et les pistes pour les deux types de matériaux, c'est à vous de savoir ce qui vous convient le mieux et ce qui est le plus abordable pour votre portefeuille. Une chose est certaine cependant : vous bénéficierez de la même géométrie que ces six vélos de compétition que nous avons sélectionnés.

et plus récemment

à prendre les commandes dans l'univers de la compétition, Gwin a tout de suite mis les choses au clair en remportant sa première course à son guidon et en arrachant le général de la Coupe du Monde en 2016 et 2017. Chez les femmes, l'Autrichienne

a eu le mérite de mettre un énorme coup de projecteur sur la marque américaine. Ce triomphe du rider belge spécialisé en enduro est un des plus inattendus de l'histoire de la discipline. Et Martin a bien failli récidiver quelques semaines plus tard sur