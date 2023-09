Effort perçu : cette donnée qui peut révolutionner vos entraînements VTT

Pourtant, un barème reste particulièrement sous-estimé chez les cyclistes : le “RPE”. Eh oui, dans la pratique sportive, l’une des choses les plus compliquées à faire est d’évaluer l’intensité d’un exercice (ou d’une compétition) et en déduire la charge d’entraînement. C’est précisément là qu’intervient le “Rate of Perceived Effort” (ou “Niveau d’Effort Perçu”, en VF). Voici ce tout ce qu'il faut en savoir et les raisons pour lesquelles vous devriez absolument l’intégrer dans votre routine si vous faites du

Concrètement, ce que théorise l’illustre professeur suédois, c’est que le manque d’intensité durant un entraînement ne stimulera pas assez votre corps et ne provoquera donc pas de changements structuraux et neurologiques.

Pour bien comprendre la méthode, il faut savoir qu'elle se mesurait à l'origine de 6 à 20 (6/20 étant l’effort minimum, 20/20 l’effort maximal). Puisque personne n’y comprenait rien, le barème a été revu et transposé sur une échelle de 1 à 10 (ce qui est quand même bien plus simple).

Ensuite, sachez qu'il existe une différence importante entre la charge de travail "interne" et "externe". Par interne, on entend la charge qui est exercée sur le corps pendant l’effort (l’énergie utilisée, les fibres musculaires activées, la température du corps, etc…) Par externe, à contrario, on pense à l’intensité de l’action que vous êtes en train de réaliser (la force à laquelle vous allez pousser les pédales, entre autres). Vous suivez ?

