C’est après une discussion entre deux potes (Nicolas et Ludovic) sur un télésiège du bike park de la station de Saint-Jean-Montclar que

a vu le jour. Cette marque française propose des maillots pour hommes et femmes (le Calade) et a élargi depuis peu sa gamme avec des shorts et pantalons (Fada). L’ensemble de la chaine de création se fait dans un rayon de 380 km autour du QG de la société, basée à Grasse dans les Alpes-Maritimes. Le fil est notamment tissé en Isère et la découpe et l’assemblage du maillot, du short et du pantalon se font dans une usine du Tarn. Après plusieurs mois d’utilisation du maillot, on confirme la qualité et la durabilité du produit.