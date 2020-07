Les

sont un autre axe de développement majeur du

dans les années à venir. C’est particulièrement le cas dans le

où la relation entre les suspensions et le moteur représente une belle promesse pour adapter encore davantage la machine au pilote et au terrain rencontré. "On peut imaginer que les moteurs s’adapteront à la fréquence cardiaque du rider et aux mouvements de la suspension pour favoriser une expérience utilisateur plus agréable" explique

, testeur professionnel de

. "Dit comme ça, cela peut sembler un peu irréel, mais je teste actuellement un prototype de ce genre. Je ne peux pas en dire plus".