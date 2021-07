Coupe du monde de VTT : tout ce qu'il faut savoir sur les Gets

Les station des Alpes françaises accueillera la prochaine étape de la Coupe du monde Mercedes-Benz de VTT UCI . Les riders de DH et de cross-country (XCO) y ont rendez-vous du 2 au 4 juillet prochain pour une manche de leur compétition respectives : la quatrième étape pour les coureurs de cross-country et la deuxième pour les descendeurs.

01 Quel est le programme de l'étape de Coupe du monde de VTT aux Gets ?

Les festivités débuteront le 2 juillet avec le cross-country short track (XCC) et se termineront avec la descente le 4 juillet. Vous pourrez d'ailleurs suivre les courses sur Red Bull TV .

2 juillet - 2 juillet - Coupe du monde de VTT UCI Les Gets Short track (XCC)

3 juillet - Coupe du monde de VTT UCI Les Gets Descente femmes

3 juillet - Coupe du monde de VTT UCI Les Gets Descente hommes

4 juillet - Coupe du monde de VTT UCI Les Gets XCO femmes

4 juillet - Coupe du monde de VTT UCI Les Gets XCO hommes

02 À quoi ressemblent les pistes de Descente et de Cross-country ?

Les Gets ont fait leur retour sur le circuit de la Coupe du monde en 2019, après une pause de 16 ans. La piste de descente de la Coupe du monde se trouve du côté du Mont Chéry, dans la station des Gets.

Des virages longs et rapides, voilà ce qui caractérise Les Gets © Bartek Woliński

En haut de la piste, on trouve de grandes sections ouvertes, agréables à parcourir. Elle passe ensuite dans une zone boisée, un peu moins rapide, et se termine par une autre partie plus ouverte. La section boisée est raide et technique. Au sol, c'est un mélange de roche, de racines et de terre meuble.

Gee Atherton vous fait découvrir la piste de descente telle qu'elle était pour la Coupe du monde des Gets 2019 :

À la découverte de la piste de DH des Gets

Les Gets ont fait bâtir un tout nouveau parcours XCO à l'occasion du retour de la Coupe du monde de VTT UCI, en 2019. Une piste longue de 3,8 km et qui comportait 140 mètres de dénivelé. La piste utilisait des éléments des parcours Dual Slalom et Speed and Style, conçus pour le Crankworx qui avait alors lieu aux Gets.

Regardez la vidéo ci-dessous pour voir la rideuse française Pauline Ferrand-Prévot s'attaquer au parcours de cross-country en 2019.

À la découverte de la piste de cross-country des Gets

03 Où se trouvent Les Gets ?

Les Gets se situent dans la région du Chablais, dans la province de Haute-Savoie, une région proche de la frontière franco-suisse. La chaîne de montagnes du Mont Blanc domine le paysage.

Des montagnes majestueuses © Bartek Woliński

Comme la plupart des sites de la Coupe du monde de VTT UCI, Les Gets est une station ouverte toute l'année. En été, le vélo est roi et en hiver, les skieurs y viennent pour s'emparer des pistes de Chavannes et du Mont Chéry, situées de part et d'autre des Gets, un joli village très fréquenté par les touristes en saison, et qui ne manque pas d'attirer les visiteurs lors de la Coupe du monde.

Les Gets : village alpin typique © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

04 Que s'est-il passé lors de la dernière étape de Coupe du monde aux Gets ?

Puisque la majorité des coureurs de la Coupe du monde ne connaissaient pas le parcours de Descente, les entraînements et les qualifications étaient primordiaux pour se familiariser avec le parcours.

Sur cette piste, Amaury Pierron avait ravi la foule française en s'emparant de la victoire dans la course masculine, tandis que Tracey Hannah avait mis à profit son expérience aux Gets - acquise lors de précédents événements Crankworx - pour remporter l'épreuve féminine.

Le run gagnant de Tracey Hannah aux Gets

Du côté du cross-country, Kate Courtney avait remporté sa deuxième course de la saison de Coupe du monde en dominant nettement la course féminine, tandis que Nino Schurter avait ajouté cette nouvelle victoire à sa liste en s'imposant aux Gets pour la toute première fois chez les hommes.

Les temps forts du cross-country aux Gets

05 Qui peut prétendre à la victoire cette année ?

Descente

Troy Brosnan était en pleine forme à Leogang et au Crankworx Innsbruck . L'Australien semble plus en forme que jamais, ce qui fait de lui un rider sur lequel il est difficile de ne pas parier.

Si l'on se fiait à sa performance à Leogang, le Français Thibaut Dapréla serait le rider à surveiller. Depuis qu'il a rejoint l'élite, il n'a jamais terminé en dehors du top 10. Blessé, il ne pourra malheureusement pas participer à la course des Gets, tout comme son coéquipier Amaury Pierron. Leurs compatriotes français Loïc Bruni et Loris Vergier tenteront sans doute de faire le show.

Loic Bruni en action à Leogang © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Chez les femmes, Vali Höll remportera sa première course de Coupe du monde certainement très bientôt. La jeune Autrichienne était presque assurée de l'emporter à domicile lors de la dernière manche à Leogang, avant de chuter inexplicablement dans le dernier virage. Au Crankworx Innsbruck, le rythme de Höll était un peu plus élevé que celui des autres rideuses, ce qui lui a permis de remporter confortablement la victoire.

Höll fait ses débuts dans la catégorie élite à domicile © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Cross-Country

Grande nouvelle pour la course masculine : le phénomène Tom Pidcock fera son retour aux Gets. Le vainqueur de la Coupe du monde de l'étape de Nové Město, en mai, n'a pas participé à la course de Leogang en juin car il devait participer au Tour de Suisse. Mais ses plans ont été perturbés quand il s'est fait renverser par une voiture pendant un entraînement, lui cassant la clavicule. Après une intervention chirurgicale réussie, le Britannique sera de nouveau prêt à courir en France.

Pidcock a perdu quelques jours d'entraînement à cause de son accident, mais on s'attend à le voir se battre pour la victoire. Le Suisse Mathias Flückiger, qui s'est imposé à Leogang, est le coureur le plus en forme de la saison et partira favori aux Gets.

Chez les femmes, la question sera de savoir si Loana Lecomte peut faire un sans faute en remportant sa quatrième victoire. La Française a, pour l'instant, dominé chaque étape de la Coupe du monde cette année. L'Autrichienne Laura Stigger est également à surveiller et sa troisième place à Leogang - son meilleur résultat en Coupe du monde chez l'élite - pourrait bien être le coup de pouce dont elle a besoin pour monter sur la plus haute marche du podium.

Stigger tout sourire © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Après plusieurs années marquées par des blessures, la Suissesse Jolanda Neff s'est distinguée à Leogang avant de se casser la main en chutant dans la course. Avec un peu de chance, elle prendra le départ de la course aux Gets.

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !