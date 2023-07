Une petite histoire du VTT

Loïc Bruni Loïc Bruni s’est rapidement imposé comme l’un des patrons du VTT descente international. Avec cinq titres de champion du monde, il est le second athlète le plus titré de la discipline.

En savoir plus sur Myriam Nicole et Loïc Bruni

de l’histoire au beau milieu des années 1950 au sein d’un club sportif français ! Lequel ? Le vélo cross-club parisien, composé d’une vingtaine d’amateurs de vélo de la banlieue parisienne qui, entre 1951 et 1956, développent des vélos qui ont des airs de VTT. Les riders équipent notamment leurs montures de suspensions et de fourches pour se prémunir des chocs. Il fallait y penser. Mais en 1956, tout s’arrête plus ou moins brutalement. Les pionniers se mettent à la