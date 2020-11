À partir du 28 novembre, "Les déplacements pour motif de promenade ou activité physique en extérieur seront désormais permis dans un rayon de 20 kilomètres et pour trois heures." Et ce n'est pas nous qui le disons, mais l'Etat. Concrètement, cela veut dire que vous allez pouvoir ressortir votre bike. D'ailleurs, la saison automne/hiver n'a rien à envier à celle des beaux jours en VTT , et on vous explique pourquoi en dix points.

1. Une météo pourrie est le meilleur temps possible

Premièrement, la pratique du vélo reste toujours cool, peu importe la saison. La discipline est parfaite pour se défouler et lutter contre le stress.

Mais pratiquer le VTT l’autonome ou l’hiver est aussi l’occasion de (re)découvrir la tenue de route de votre vélo sur pistes mouillées. Il faut gérer les dérapages imprévus et le guidon qui se bloque à cause de la boue amassée sous vos roues. Et on ne parle même pas du passage dans les énormes flaques d’eau formées par les pluies de fin d’année. Vous ne serez jamais trop vieux pour trouver du plaisir à revenir trempé et maculé de boue après une bonne sortie.

2. Quand la lumière change le monde

Après le 1er octobre, la nuit toujours trop tôt pour ceux qui pratiquent un sport outdoor. Mais en VTT, il suffit simplement de s’équiper d’une lampe placée sur l’avant du vélo pour continuer sa sortie.

Lorsque la nuit a totalement envahi le paysage, le fait de rouler uniquement avec le faisceau de lumière qui se projette quelques mètres devant vous est une expérience fascinante qui change votre façon de rider. Le sentier que vous connaissez comme votre poche se transforme alors en un single inconnu que vous semblez redécouvrir à chaque virage. Evidemment, si vous sortez seul, hors de question de se retrouver en rade avec un problème mécanique. Prévoyez donc bien toutes les casses possibles et emmenez avec vous le matériel nécessaire.

3. Vous apprécierez les changements de décors

Les sorties en automne ne sont jamais les mêmes © Red Bull Illume 2016

Les lumières de vélo ne sont pas la seule raison pour laquelle les sentiers vous paraîtront différents. En automne ou en hiver, ils peuvent évoluer rapidement en fonction de la météo et il y a fort à parier que vous roulerez dans des conditions hyper-variables d’une sortie à l’autre. En tout cas beaucoup plus souvent qu'en été. Et avec un peu de chance, vous aurez même des plaques de givres à prendre soudainement en compte. Et quel rider cracherait sur ce genre de défis ?

4. Vous progresserez

Descendre une piste enduro sur des racines glissantes, des rochers mouillés par la pluie et des ornières creusées dans la terre sont autant d’occasion d’améliorer votre technique. Evidemment, le risque de tomber est plus grand, mais c’est une donnée à intégrer si vous souhaitez progresser.

5. Il y aura moins de monde sur les sentiers

Kate Courtney a le sentier pour elle toute seule © Paris Gore/Red Bull Content Pool

C’est une conséquence incontournable des sorties de fin d’année. La météo aléatoire, le froid et le soleil plus rare poussent une majorité de riders à rester calfeutrés à la maison. L’occasion est donc belle de profiter de sentiers qui n’attendent littéralement que vous.

Une affluence moindre vous offre également l’opportunité de progresser sur certaines parties d’un single. Remontez le sans avoir la peur de tomber sur un autre rider qui l’emprunte dans le sens inverse. Concentrez-vous sur votre technique sans être dérangé par le passage des autres vététistes. Enfin, profitez simplement d’être seul lors de votre pause-déjeuner.

6. Vous pourrez enfin utiliser tout votre équipement

Les mois les plus froids et pluvieux de l’année sont l’occasion de sortir enfin tout le matériel que vous avez dans votre placard et de le mettre à profit.

Les gants sont plus importants que jamais. Non seulement pour résister au vent, mais aussi pour garder un bon grip sur le vélo. Les vêtements thermiques, pour le haut et le bas du corps, sont essentiels pour vous maintenir à une bonne température. Enfin, les vestes totalement imperméables et les polaires ne sont jamais de trop non plus.

7. Adieu tristesse !

On n'est pas bien là ? © Leo Francis

Nombreux sont les riders à laisser leur vélo au garage tout l’hiver et à attendre les beaux jours pour le ressortir. Ne faites pas comme eux. Imaginez plutôt que votre vélo ressemble à un des jouets de Toy Story. Ne se sentirait-il pas abandonné au fond de votre garage pendant tous ces mois ? Oui hein ? alors sortez et enfourchez-le !

La pratique continue du vélo vous empêchera également de broyer du noir. Selon certaines études, enfourcher un VTT (ou un vélo de route) diminue les troubles affectifs saisonniers (également appelés TAS, qui correspondent à des troubles de l'humeur).

8. Vous retrouverez le plaisir d’une bonne douche chaude

En n’écoutant que votre courage, vous êtes enfin parvenu à sortir avec votre vélo. Vous roulez depuis quelques heures, peut-être moins, peut-être plus. Votre équipement vous a gardé au chaud, mais le froid pique tout de même votre nez et vous ne sentez plus vos doigts.

On vous le concède, le lavage du vélo en automne ou en hiver n’est pas forcément la partie la plus agréable d’une sortie. Mais votre bike brille enfin comme au premier jour et vous vous apprêtez à prendre votre douche. Celle qui sera peut-être votre plus beau souvenir hivernal.

9. Vous ressentirez un sentiment d'accomplissement

Au sommet d'une montagne au Pays de Galles © Leo Francis

Il ne fait aucun doute qu’à la suite une balade par mauvais temps, vous vous sentirez beaucoup plus épanoui qu’après la même sortie en été. La raison est dans tous les arguments cités précédemment. Vous avez réalisé quelque chose de différent, qui vous a sorti de votre zone de confort. Pendant cette sortie, vous vous êtes peut-être senti comme un survivant, luttant seul dans des conditions difficiles. Vous vous êtes découvert de nouvelles aptitudes sur le vélo. Surtout, vous avez trouvé la motivation au fond de vous pour sortir alors que rien ne s’y prêtait. Et malgré tout ça, vous en avez bien profité.