De son côté,

et s’est également engagé sur des épreuves comme la Mountain Of Hell. Il sera difficile à arrêter sur une piste qu’il pratique régulièrement à l’entraînement et qu’il a même déjà descendue de nuit dans le cadre du tournage de la vidéo

(voir ci-dessous). "C’est un format de course vraiment atypique où le départ est clairement la partie la plus décisive" indique le

. "Je fais pas mal de

pour travailler ces départs et j'ai l'habitude des longues sorties en montagne pour le cardio. C'est un format de course qui me plaît, mais c'est difficile de tout anticiper. C'est ce qui fait aussi le charme de la course et qui met la pression à tout le monde. On n'est jamais à l'abri d'un kamikaze qui vient te découper en deux sur les premières 30 secondes de course."