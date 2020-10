Les heures et les minutes qui précèdent une course sont cruciales. Le corps doit s’échauffer, s’étirer et être bien alimenté afin d’être prêt à fournir les efforts nécessaires. Mais l’esprit est tout aussi important. En la matière, la musique est une bonne technique qui aide de nombreux athlètes à se préparer à l’intensité d’une course. Objectif : être calme, concentré et prêt à tout envoyer.

La playlist de vélo ultime

Qui mieux que les riders pros peuvent nous fournir les playlists les plus adéquats pour se concentrer et nous donner envie de donner le meilleur de nous-mêmes ? Les titres ci-dessous ont été dévoilés par une liste d’athlètes de niveau international : Richie Rude, Evie Richards, Tom Pidcock, Ellen Noble, Payson McElveen, Tomáš Slavík, Finn Illes, Kate Courtney , Henrique Avancini et Tiago Ferreira.

À l’image de Kate Courtney, ces pros du vélo justifient leur choix et vont même plus loin en nous expliquant par exemple pourquoi, comme Richie Rude, ils ne peuvent pas débuter une course sans un titre bien spécifique.

Richie Rude (VTT enduro)

Richie Rude à Aspen en 2017 © Matthew DeLorme/ Red Bull Content Pool

Quand il s’agit de se motiver pour une course enduro, Rude a un titre bien spécifique en tête : "Give It All" du groupe The Amity Affliction.

"Cette chanson fait partie de ma playlist d’avant-course depuis un moment maintenant", explique-t-il. "J'ai commencé à l’écouter il y a des années et ça me boost toujours autant. Les paroles («Je donne tout et quand je tombe, je me relève et je donne encore plus ») me motivent vraiment à faire la même chose sur le vélo. C’est désormais un rituel pour moi depuis des années. Cela me rappelle également de bons souvenirs de courses et de mes séances d'entraînement. Sans compter que mon mécanicien aime aussi l'artiste, donc c’est parfait".

Ellen Noble (cyclo-cross et cross-country)

Ellen Noble à Nové Město © Jan Kasl/Red Bull Content Pool

"La seule chanson que j'écoute toujours avant une course est "Get Up 10" de Cardi B parce qu'elle me parle vraiment. C'est vraiment intense, donc ça me prépare bien à souffrir juste avant un effort de course !"

Payson McElveen (cross-country)

Payson McElveen sur ses trails d'Austin © Colin Kerrigan/Red Bull Content Pool

"Chaque fois que j'ai besoin de me motiver davantage, je me mets "Rejoice" de Steve Angello", explique la star américaine du cross-country. Et on peut croire Payson McElveen quant à l’efficacité de ce titre sachant qu’il a remporté la Mongolia Bike Challenge, considérée par beaucoup comme la course cycliste la plus difficile de la planète

Evie Richards (cyclo-cross et cross-country)

Evie Richards à l'épreuve de Coupe du Monde de Snowshoe © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Régulièrement sur les podiums autant en cyclo-cross qu’en cross-country, Richards utilise elle aussi la musique comme un facteur clé pour se motiver avant les courses.

Et ce n’est pas qu’un seul titre, mais une playlist complète qu’elle dévoile ici.

Tomáš Slavík (VTT 4X)

Tomáš Slavík © Kevin Molano/Red Bull Content Pool

"Personnellement, je choisi souvent « Born Rea » de Zayde Wolf avant une compétition. La raison est simple, il suffit d’écouter les paroles. C’est la meilleure chanson pour se motiver. Cela vous permet de vous mettre à 100% dans la course et de tout donner."

Finn Iles (VTT descente)

Finn Iles en mode concentré © Jan Kasl/Red Bull Content Pool

S’il n’a pas expliqué pourquoi il avait choisi le classique "Thunderstruck" d’AC/DC, on comprend pourquoi le Canadien se motive sur ce morceau quand on entend son rythme endiablé.

Kate Courtney (cross-country)

Kate Courtney © Paris Gore

"J'écoute toujours des chansons de Macklemore avant mes courses", explique Courtney. "Pour une raison quelconque, j'avais une chanson de Macklemore en tête juste avant ma toute première course de VTT. Je me souviens m’être rappelée de ce titre lors d’une de mes descentes sur le parcours et ça m’a permis de me mettre dans un bon état d’esprit. Je suis aussi devenue accro au VTT grâce à ça. Depuis, j’ai toujours des titres de Macklemore dans ma playlist d’avant-course."

Tiago Ferreira (cross-country)

Tiago Ferreira © Hugo Silva/Red Bull Content Pool

"J'écoute toujours cette chanson avant mes courses à cause du rythme et de l'énergie qu’elle transmet" explique Ferreira en parlant de « Belong » d’Axwell.

Henrique Avancini (cross-country)

Henrique Avancini à La Bresse en 2018 © Bartek Woliński

"J’écoute toujours « God Not Dead », de Newsboys, avant de prendre le départ d’une course. Cela me fait réfléchir à ce que je vis à travers mon sport. Je pense aussi au parcours que j’ai fait pour en arriver jusqu’ici et pourquoi j’ai encore besoin de continuer d'avancer."

Tom Pidcock (cyclo-cross et cross-country)

Tom Pidcock remporte le titre national de cyclocross © Charlie Crowhurst/Red Bull Content Pool

Pidcock est un cycliste aux multiples talents qui excelle dans plusieurs disciplines de son sport. Il semble donc naturel que ses goûts pour la musique soient plutôt variés.

Comme Evie Richards, le Britannique nous a fourni une playlist complète de titres qui pourront vous motiver autant que lui avant votre prochaine sortie ou compétition.