a eu besoin de trois voyages en Nouvelle-Zélande avant d’avoir la possibilité d’explorer les meilleurs spots du pays. Désormais complètement accro, Johansson espère en découvrir encore plus après avoir passé du temps à Queenstown et dans ses environs sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande.

Plongez dans la tête du champion de slopestyle VTT Emil Johansson alors qu'il se prépare à reconquérir le titre en 2020 dans le documentaire Every Mystery I've Lived: The Next Chapter.

Un voyage en Nouvelle-Zélande vaut toujours la peine

Emil Johansson s'est rendu en Nouvelle-Zélande en 2017 et 2019, à chaque fois pour prendre part à la compétition de slopestyle organisée dans le cadre du Crankworx Rotorua. Mais les choses ne se sont pas toujours passées comme il l’espérait lors de ces deux voyages.

, prévu quelques jours plus tard à Queenstown avec Martin Söderström, n’a donc pas pu se faire. Emil s’est donc contenté de regarder son compatriote rider certaines des plus belles lignes du pays.

, il a été victime d’un énorme crash lors de l'entraînement à Rotorua avec plusieurs côtes cassées et une commotion cérébrale. Malheureusement, le tournage du film

. Les Crankworx de Rotorua étaient sa deuxième compétition à ce niveau et l’objectif était donc de se concentrer uniquement sur cet événement. En

"C'était tellement difficile à regarder. J'avais un réel manque par rapport au vélo. Je voulais juste revenir et me remettre à rider" explique Johansson.

lors d’un contest historique, Emil a enfin pu se rendre sur l’île du sud du pays pour goûter à certaines des pistes les plus radicales de Queenstown.

Queenstown est un rêve pour le VTT

"À Queenstown, il y a évidemment le bikepark, avec le téléphérique de la Skyline qui vous emmène au paradis" explique Emil. "Vous pouvez rouler sur des spots de BMX et de dirt, notamment sur le Gorge Road dirt jumps qui est entretenu par les riders locaux. Je suis également allé à Frew Farm, une destination de rêve que j’ai vue tellement de fois dans des films VTT. Et il y a évidemment tous les superbes sentiers qui sillonnent le long des collines qui entourent la ville. En gros, il y a de tout pour tout le monde."

Vous n'êtes jamais limité à un seul vélo

Pour son voyage en Nouvelle-Zélande, Emil avait emporté avec lui son vélo de slopestyle et son DH Trek. Mais il s’est vite rendu compte qu’il aurait pu explorer encore davantage de spots avec d’autres VTT.

