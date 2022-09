VTT ou VTC : comment choisir selon William Robert

Evidemment, rouler sur un chemin entre deux champs de blé et descendre une pente escarpée pleine de rochers, ce n’est pas exactement la même chose… Et ça ne nécessite pas non plus le même type de vélo. Alors pour vous aider à faire le bon choix, on a fait appel à quelqu’un qui en connaît en rayon : le freerider Français William Robert .

William Robert, aka le Superman de l'Essonne © Alan Perreard

01 Le bon vélo à choisir selon votre profil

Adepte de sensations fortes et de performances : le VTT . Eh oui, ce type de vélo est parfait pour un usage sportif sur des terrains (comme son nom l’indique) accidentés et escarpés. “C’est un vélo maniable, agile et solide qui permet de s’aventurer plus profondément dans la forêt et prendre des chemins rocailleux, notamment grâce à ses pneus très larges et agrippants qui assurent une très bonne adhérence”, précise William.

Rider/rideuse à la recherche d’un bon mix entre loisir et confort : le VTC , toujours selon William,“est un mix parfait entre un vélo de ville et un petit VTT”. Vous l’aurez compris, un VTC est un vélo qui brille donc par son côté hybride. Dessus, vous serez aussi bien à l’aise sur une route goudronnée que sur un chemin de terre, comme l’explique William : “les pneus sont plus fins et accrochent moins, ce qui permet d’aller plus vite”.

Après l'effort, le réconfort © Grégory Roux

02

La principale caractéristique du VTC est sa polyvalence. Le premier critère à surveiller pour une utilisation sur route ? Les pneus, qui doivent être fins. Puis, intéressez-vous au débattement (la distance amortissable par la fourche du vélo). “Un vélo avec un petit débattement sera plus maniable et plus léger. Parfait pour les balades tranquilles” précise William. Enfin, si vous roulez en ville, n’hésitez pas non plus à opter pour des signalisations lumineuses et un rétroviseur.

Pour une utilisation sur des chemins dépourvus d’asphalte, avoir des pneus plus cramponnés est fortement conseillé. Idem pour le débattement : n’hésitez pas à en prendre un plus large, cela vous permettra de mieux encaisser les éventuels chocs et autres nids de poule.

03

Avant de se procurer un VTT, il est primordial de connaître les différences qui existent entre les différents modèles. Ces derniers sont généralement classés en deux familles : les VTT tout-suspendus et les semi-rigides.

Les VTT semi-rigides sont dotés d’une seule suspension à l’avant, à l’inverse des tout-suspendus, qui sont eux équipés d’une suspension à l’avant et d’un amortisseur à l’arrière. “Un vélo tout-suspendu permet de s’aventurer sur des chemins plus défoncés”, explique William. “Selon moi, le tout-suspendu est la meilleure option, même pour les débutants. C’est plus confortable.” Vous l’aurez compris, les suspensions sont donc l’une des choses les plus importantes à regarder lors de l’achat d’un VTT. Mais pas les seules. La transmission et les freins sont également des critères primordiaux. “Des freins low-cost vont rapidement s’user”, prévient William.

1 minutes William Robert - Session à Montmartre Vidéo de William Robert en VTT dans les rues de Montmartre à Paris filmée en caméra embarquée GoPro. Découvrez le VTTiste français William Robert en démonstration de VTT dans les rues de Montmartre.

04 Et pour le freeride ?

William Robert face au lever du soleil dans l'Utah © William Robert

Si vous êtes tenté par la discipline de prédilection de William et mourrez d'envie d'enchaîner les jumps, les figures et les sections infernales en VTT, il vous faudra évidemment choisir un bike approprié. “S’il y a des vélos de qualité en entrée de gamme pour commencer à pratiquer un peu, il vous faudra rapidement passer sur des vélos plus spécifiques avec de très grosses suspensions” précise ainsi le rider francilien. Sans oublier d'ajouter à cela un entretien minutieux pour éviter la casse. Et, qui sait, vous pourrez peut-être, participer un jour à Red Bull Rampage, le plus grand event de VTT freeride au monde, comme ce sera le cas pour William Robert en 2022 . On vous invite d'ailleurs à rester dans les parages pour suivre de près ses aventures dans l'Utah.

William Robert lors de la Freeride Fiesta à Jalisco au Mexique en 2022 © Red Bull Content Pool