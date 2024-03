Les plus belles vidéos de VTT de Red Bull

Que ce soit Danny MacAskill dans ses vidéos ultra créatives, Brandon Semenuk et son style toujours aussi fluide, ou encore les descendeurs Loïc Bruni, Vali Höll et Finn Iles, voici ce que Red Bull a produit de mieux ces dernières années avec ses riders.

01 Wee Day Out - Danny MacAskill

Quand Danny MacAskill dévoile une vidéo, c’est forcément l’un des edits de l’année. Et si "Wee Day Out" date de 2016, cette production reste comme l’une des références en matière de VTT, tant au niveau du ride produit par l’Ecossais que de la créativité de cette vidéo tournée dans les environs d’Edimbourg dans son pays natal. Plusieurs tricks réalisés ici par Danny MacAskill sont une première mondiale à l’image de son slide sur un tronc d’arbre, de son utilisation d’une botte de foin comme monocycle géant ou de la célèbre section où Danny disparaît dans une flaque d’eau de 1,80 mètre au guidon du Santa Cruz 5010.

6 minutes Danny MacAskill's Wee Day Out Danny MacAskill's Wee Day Out

Kriss Kyle - Out Of Season

Direction les forêts du Pays de Galles avec le rider Kriss Kyle qui troque son BMX pour un VTT dans cette vidéo qui est l’une des plus vues de l’année 2021. Dans « Out of Season », l’Ecossais a imaginé un parcours fabuleux parsemé de modules en bois construits spécifiquement pour cette vidéo sur le Revolution Bike Park au Pays de Galles. Et c’est peu dire que Kriss s’est donné pour parvenir à poser tous les tricks réalisés dans cette production. Certaines figures lui ont ainsi demandé plus d’une centaine d’essais avant de les réussir. Du grand art pour le rider BMX qui ne s’était mis au VTT que deux ans auparavant.

25 minutes Kriss Kyle : Out of Season Dans le film Out of Season, le rider Kriss Kyle passe pour une fois du BMX au VTT dans les forêts du Pays de Galles. Regardez Out of Season avec Kriss Kyle gratuitement sur Red Bull TV !

02 Freeride MTB Into the Dirt of Iceland

Un décor de rêve, trois riders de très haut niveau et des lignes jamais ridées jusque-là. Dans ce film tourné en Islande, le Team InFocus et Kyle Jameson explorent des sentiers méconnus du pays au sud de l’île. Sur les hauts plateaux de Thórsmörk, la descente se mérite après quatre bonnes heures à grimper au sommet des montagnes. Et le tournage n’a pas vraiment été de tout repos sur place avec une pluie presque ininterrompue et quelques situations compliquées comme l’explique Kyle Jameson : "Le premier jour de tournage, nous avons halluciné devant les sources chaudes à côté d'une piste appelé Reykjadalur. Nous voulions intégrer des images des sources dans le plan. Malheureusement, le cameraman Toni Tillmann s'est brûlé le pied dans l'une des sources d'eau chaudes bouillonnantes en essayant de trouver le meilleur angle de vue."

5 minutes Into The Dirt épisode 2 : Islande L'équipe de Moment Pictures cherche des spots de VTT freeride en Islande.

03 RAW 100 | Version 4 - Brandon Semenuk

Considéré comme l’un des meilleurs riders au monde (si ce n’est le meilleur par de nombreux observateurs), Brandon Semenuk casse le game à chaque sortie d’une nouvelle vidéo. Ce quatrième épisode de Raw 100 (une vidéo de 100 secondes) confirme encore un peu plus que le Canadien est fait d’un autre bois que le rider lambda. Derrière la caméra, on retrouve son fidèle cadreur Rupert Walker qui immortalise le style léché de Semenuk et ses figures de slopestyle dont un fast plant cork 720 splendide.

04 MTB Raw S2 E15 - Vali Höll

Double championne du monde et deux fois lauréate du général de la Coupe du Monde, Vali Höll est déjà une référence dans l’histoire de la DH alors qu’elle n’a que 22 ans. Dans cet épisode de MTB Raw, elle envoie du très lourd sur une piste de Saalbach chez elle en Autriche. Un spot qu’elle connaît par cœur pour avoir ridé ici ses premières descentes. La pilote de la team YT MOB prouve une nouvelle fois à quel point elle est bien l’une des rideuses les plus rapides de la planète.

10 minutes Vali Höll La star montante autrichienne du VTT descente Vali Höll fait étalage de toute sa vitesse sur les pistes qui l'ont marqué depuis son enfance dans sa première vidéo MTB Raw.

05 Night Chase - Loïc Bruni

Les pistes du sud de la France ne sont pas forcément réputées comme étant les plus faciles du pays. Alors les descendre de nuit à pleine vitesse au guidon d’un DH est un challenge d’un autre niveau que Loïc Bruni a relevé dans cette vidéo baptisée "Night Chase" et tournée sur son home spot de Mandelieu-la-Napoule. Une production réalisée avec un drone éclaireur qui a suivi le Français sur l’intégralité de la piste. "Techniquement c’était assez tendu" explique le quintuple champion du monde. "La lumière était au-dessus de moi et le drone volait en me suivant le long de la piste. Avec le mouvement du drone et les arbres ça faisait des ombres énormes qui bougeaient assez vite sur le sol. Du coup tous mes repères étaient perturbés. Je connais la piste par cœur mais avec ces ombres j’ai été surpris en ridant, je ne reconnaissais plus rien. C’était vraiment un gros défi !"

1 minutes Loïc Bruni ride sous la lune Quand tout le monde dort, le pilote de VTT niçois dévale les pentes cannoises.

06 Sound of Pure Mountain Bike Mayhem - Brage Vestavik

Existe-t-il sur terre un rider plus radical que Brage Vestavik ? Peu probable tant le viking norvégien ne ménage pas sa monture dans son style ultra engagé. Dans cette vidéo dévoilée fin 2022, le freerideur martyrise les trails d’Hafjell chez lui en Norvège. "Je veux créer du contenu intemporel" expliquait-il après avoir révélé ce nouvel edit. "Aujourd'hui, la plupart des choses sont filmées en une journée, rapidement, et puis c'est fini. C'est mort ! Je respecte ceux qui le font, mais je veux que les gens puissent revoir mes vidéos dans dix ans et que le contenu soit toujours aussi cool. Je ne veux pas qu'il s'agisse d'un autre contenu que l'on regarde et que l'on oublie."

16 minutes Norwegian freeride with Brage Vestavik Norway's Brage Vestavik has made a name for himself as the toughest freeride mountain biker to hit the scene.

07 Parallel II - Brandon Semenuk x Kade Edwards

À deux c’est mieux. C’est en respectant cet adage que Brandon Semenuk et Kade Edwards signent un duo parfait dans "Parallel II". Les deux riders Trek sillonnent un spot shapé dans une forêt brûlée au fin fond de la Colombie-Britannique. Les deux protagonistes se croisent et se recroisent dans cette vidéo tournée dans les environs de Kamloops. Tournée en 2022 à une époque où Kade Edwards était encore sur le circuit de la Coup du monde de DH, l’Anglais a depuis totalement abandonné la cométition pour se consacrer à la production de vidéos. Pour notre plus grand bonheur donc.

3 minutes Parallel II Les riders VTT Brandon Semenuk et Kade Edwards sont réunis sur un tracé dingue imaginé à Kamloops, en Colombie-Britannique.