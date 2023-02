Comment rouler léger et sans sac à dos en VTT ?

Mais pas de remorts à avoir, car la tendance est aujourd’hui largement adoptée chez les riders amateurs et professionnels. Et quitte à souffrir en montée, autant le faire le dos léger et ne pas subir à la fin de la journée le dénivelé positif accumulé tout au long de votre sortie. Le sac à dos est d'ailleurs également reconnu comme un facteur de mauvaise régulation thermique et il peut aussi être un frein à la précision du pilotage. Voici ci-dessous les multiples façons de porter outils, chambres à air et autres cannettes de Red Bull ailleurs que sur votre dos.

s’en servir largement pour y placer de nombreux équipements. “J’ai la trappe sous le porte-bidon qui me permet de tout stocker dans le cadre, c’est super pratique. On ne doit plus attacher une chambre à air tant bien que mal, et le matos qu’on prend avec soi est bien protégé, il ne se salit pas. Puis, surtout, le poids est situé au plus bas sur le vélo dans cette trappe, ce n’est pas négligeable”. Les meilleurs riders cherchent en effet à baisser au maximum le centre de gravité du vélo pour plus de stabilité et cette trappe (baptisée LOCKR sur le Rallon du pilote belge) est un atout en la matière.

Par contre, l’espace est plus ou moins grand selon les constructeurs et il faut parfois être particulièrement patient et ingénieux pour pouvoir y rentrer ou y sortir les équipements désirés. Surtout, le matériel ne doit pas bouger à l’intérieur du cadre au risque de l'abimer. Il est donc essentiel que les pochettes (souvent au nombre de deux) qui y sont placées soient bien maintenues. Outre le fait d'abimer potentiellement la fibre de carbone de votre cadre, le risque est aussi de voir votre chambre à air percée par un outils, ce qui serait plutôt fâcheux au milieu d’une sortie...

Dans le même genre, Richie Rude (photo ci-dessous) utilise le set d'outils EDC V2 Tool de OneUp Components. On le voit l’image, ce multi outils à 10 fonctions s’insère directement dans la potence du vélo et disparait presque totalement à l’intérieur du cadre. C’est donc dans la tige de fourche conique que l’on vient le placer. En plus d'un multi outils, on peut y loger un dérive chaîne et un démonte-pneu dans un boîtier, ainsi qu'une petite capsule conçue pour y ranger un kite tubeless avec rustines et outil d'insertion. Un capot placé en haut de la suspension permet d’éviter à ce que les saletés rentrent dans le tube.

