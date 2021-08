Focus sur le bike de Simon Andreassen

Les tiges de selle télescopiques sont devenues un élément fondamental pour les vélos de cross-country. Andreassen peut faire descendre et monter sa selle jusqu'à 200 fois pendant une course. Il utilise une tige de selle de 80 mm. La selle utilisée par le Danois est une Prologo Scratch M5. Andreassen roule avec la pointe de la selle dirigée vers le bas.

