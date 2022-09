Les conseils d'un pro pour (bien) débuter en wakeboard

, et voici ses conseils pour vous aider à rider dignement. Voire plus si affinité.

Il est aussi allemand, professionnel et pédagogue que (très) bon en wakeboard. Lui, c'est Dominik Gührs , et voici ses conseils pour vous aider à rider dignement. Voire plus si affinité.

Chaque complexe de wake/wakepark est unique, mais la plupart vous proposent néanmoins un ponton de départ flottant qui vous permettra de partir assis(se) avec les jambes dans l'eau sur la planche ou debout pour mieux sauter. Et bien évidemment, la première solution est la plus facile.

