Les wall balls, le défi ultime de l'HYROX : optimiser son entraînement

Huit kilomètres éreintants, sept stations d'entraînement punitives… c’est déjà sacrément éprouvant physiquement. Pourtant, un dernier obstacle vous sépare encore de la ligne d'arrivée de l' HYROX : les wall balls. La dernière étape de la course est tristement célèbre, et pour cause. S’il reste de la force aux concurrents avant les wall balls, ce n’est alors plus qu’une question de minutes. Les jambes et les poumons brûlent et les autres muscles accusent encore le coup des stations précédentes. Et puis il y a la foule, qui observe chacun de vos mouvements, car chacun d’entre eux compte pour le final, qu’il s’agisse d’une victoire ou d’un échec.