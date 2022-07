Red Bull Challengers : comment Wao a mis la KCorp à ses pieds

Wao a beaucoup aimé son passage dans le cube et surtout l’atmosphère qui y règne car “c’était super bien organisé” , explique t-il lui-même. “Notamment grâce à l’ambiance, le décor et la voix robotique qui m’ont envoyé tout droit dans un film futuriste”.

Wao a beaucoup aimé son passage dans le cube et surtout l’atmosphère qui y règne car “c’était super bien organisé” , explique t-il lui-même. “Notamment grâce à l’ambiance, le décor et la voix robotique qui m’ont envoyé tout droit dans un film futuriste”.

Wao a beaucoup aimé son passage dans le cube et surtout l’atmosphère qui y règne car “c’était super bien organisé” , explique t-il lui-même. “Notamment grâce à l’ambiance, le décor et la voix robotique qui m’ont envoyé tout droit dans un film futuriste”.

Quand on lui a demandé s’il a l’habitude de jouer en 1 contre 1, que cela soit sérieusement ou sur des sessions funs, on a eu le droit à une réponse assez savoureuse : “je ne peux pas dire que j’ai une grosse expérience [en 1 contre 1], mais j’ai quand même battu Doigby (streamer et host, ndlr) en jouant avec une seule main (rires) !”. Un beau tacle les deux pieds décollés du sol, avant de revenir aux choses sérieuses en avouant jouer “régulièrement en 1 contre 1 avec Saken” mais “pas vraiment avec les autres” avant d’ajouter qu’ils ont “une petite rivalité sur Yasuo”.

Quand on lui a demandé s’il a l’habitude de jouer en 1 contre 1, que cela soit sérieusement ou sur des sessions funs, on a eu le droit à une réponse assez savoureuse : “je ne peux pas dire que j’ai une grosse expérience [en 1 contre 1], mais j’ai quand même battu Doigby (streamer et host, ndlr) en jouant avec une seule main (rires) !”. Un beau tacle les deux pieds décollés du sol, avant de revenir aux choses sérieuses en avouant jouer “régulièrement en 1 contre 1 avec Saken” mais “pas vraiment avec les autres” avant d’ajouter qu’ils ont “une petite rivalité sur Yasuo”.

Quand on lui a demandé s’il a l’habitude de jouer en 1 contre 1, que cela soit sérieusement ou sur des sessions funs, on a eu le droit à une réponse assez savoureuse : “je ne peux pas dire que j’ai une grosse expérience [en 1 contre 1], mais j’ai quand même battu Doigby (streamer et host, ndlr) en jouant avec une seule main (rires) !”. Un beau tacle les deux pieds décollés du sol, avant de revenir aux choses sérieuses en avouant jouer “régulièrement en 1 contre 1 avec Saken” mais “pas vraiment avec les autres” avant d’ajouter qu’ils ont “une petite rivalité sur Yasuo”.