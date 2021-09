Comment Wario Ware a dynamité le jeu vidéo

La première partie de

Wario Ware : Mega Micro-Games

a un petit je-ne-sais-quoi de mirifique et d’inoubliable. Wario saute dans son guetto-blaster, et soudainement, le tout premier micro jeu se lance. La mention « Attrappe ! » vous est lancée à la figure. L’antihéros est attablé à un bar, claque des doigts, et une bière glisse sur le comptoir. Dans un réflexe reptilien, vous la rattrapez en pressant A, et le reste n’est qu’histoire du

. Le jeu vous balance des saynètes de plus en plus rapides, et de plus en plus dures, jusqu’à ce que pertes de vies s'ensuivent. Dans les faits, et c’est aussi le but d’un

Wario Ware

de vous le faire oublier, vous faites toujours un peu la même chose en termes de gameplay. Mais l’énergie et le peps légendaire de ce premier jeu — ces petits jingles irrésistibles entre les pastilles, mâtinés de scénarios sans aucun jamais rapport avec la choucroute qui accompagnent les personnages — en font la première pierre d’une saga déviante et iconoclaste.