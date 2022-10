Ce que William Robert attend de Red Bull Rampage 2022

Résumé 1 Le level de la compétition

C'est un rêve qui se réalise pour William Robert . En juillet dernier, le pilote et membre du Forest Crew apprenait qu'il ferait partie des 8 wildcards de la 16ème édition de la plus grande compétition de VTT freeride au monde : Red Bull Rampage .

Red Bull Rampage revient © Red Bull Content Pool

Le 21 octobre prochain, il dévalera les montagnes de l'Utah aux côtés des 17 meilleurs riders de la planète et tentera de marquer l'histoire de la discipline. "Ça va faire 4 ou 5 ans que j’essaie d’y participer et ça a été compliqué de pouvoir se faire inviter", confie-t-il. "Quand je l’ai appris, ça a été quelque chose." On a donc voulu s'entretenir avec lui avant son départ pour pour savoir ce qu'il imaginait pour le grand jour. Et pour ne pas s'arrêter là, on fera la même chose après, histoire de savoir s'il avait vu juste.

L'environnement

Expectations

"J’ai l’habitude de rouler en forêt. En Utah, n’y a pas d’arbres, donc c’est tout bête mais quand tu es en haut d’une crête, je pense que tu te rends compte de la grandeur des montagnes. Tout ça c’est à prendre en compte. Je pense que je vais perdre un peu mes repères. J’ai l’habitude de me repérer avec les arbres que ce soit pour la vitesse. Là-bas, ça risque d'être différent."

Le décor de la Rampage © Red Bull Content Pool

La ligne

Expectations

"J’ai quelques modules en tête que j’aimerais construire mais tu ne peux pas non plus faire n’importe quoi, il faut savoir s’adapter car ça reste de la terre. À l'heure actuelle, il est difficile de dire si ça ce que j'imagine faisable. Il faut être sur place pour le faire. Ce qui est compliqué, c’est qu’il faut aussi se mettre d’accord avec les autres athlètes car on n’est pas seul sur la montagne et j’imagine qu’il faudra faire des compromis avec tout le monde.

Mais pour l'instant, je ne m’imagine pas partir droit dans la montagne et j’aimerais faire des modules un peu différent des autres. Pas forcément les plus gros gaps mais des modules un peu plus techniques. Surtout j'aimerais essyer de faire des tricsks sur tous les modules."

01 Le level de la compétition

Expectations

"J’imagine que ça va être difficile physiquement. Rien qu’au niveau de la construction de la ligne. On a une semaine pour la construire de haut en bas donc je pense que c’est un énorme travail, surtout quand on est trois pour la shaper. Je pars avec mes deux diggers, Sébastien et Ken. Le premier a une entreprise de shape avec qui j’ai déjà pas mal bossé et l’autre est un très bon ami avec qui je roule très souvent. J’ai besoin d’eux pour construire ma ligne."

L'art du VTT freeride © Red Bull Content Pool

La forme physique

Expectations

"Je pense que ça va bien se passer. Je me sens confiant et je suis bien préparé. Quand j'ai appris que j'allais participer à la Rampage, je l'étais moins car j'étais blessé. En juin, je me suis arraché les ligaments du poignet. Je pensais donc me faire opérer assez vite. Finalement, j’ai vu ma chirurgienne qui m’a dit qu’il n’y avait aucun souci pour que je fasse la Rampage comme ça donc je me ferai opérer après. De ce côté-là, c’est vraiment cool."

L'ambiance

Expectations

"Je pense qu’il y aura beaucoup de spectateurs. C’est un événement énorme qui sera en plus diffusé en live sur Red Bull TV. Ça va être une grande première pour moi et pour être honnête j’essaie de ne pas trop penser à cet aspect-là ! (rires). C’est déjà tellement stressant de se retrouver là et de se dire “J’aimerais faire quelque chose de bien pas juste descendre la ligne sans avoir rien fait.” J’essaie de me focus là-dessus."

Foule de fans à la Rampage © Red Bull

Ce qu'il faut gagner

Expectations

"C’est vague. J’ai envie de dire que c’est de faire les plus beaux tricks sur les plus grands jumps, mais ce n’est peut-être pas ça qui te faire grimper sur la première marche du podium. C’est peut-être ton style, ta technicité, la façon dont tu prends les modules etc. Quand je regarde les vidéos des pilotes qui ont terminé premiers, ce n’est pas toujours ceux qui ont fait les plus gros jumps. Ce sont ceux qui ont fait les lignes les plus techniques avec des tricks combinés."

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !