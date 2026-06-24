Sur quelle chaîne regarder Wimbledon ?

Wimbledon est l'un des événements sportifs les plus attendus de l'année. Troisième tournoi du Grand Chelem de la saison après l'Open d'Australie et Roland-Garros, il réunit les meilleurs joueurs et joueuses du monde sur le prestigieux gazon londonien. Créé en 1877, Wimbledon est également le plus ancien tournoi de tennis au monde et l'un des plus prestigieux du circuit professionnel. Le tournoi est aussi connu pour ses traditions particulières, comme l'obligation pour les joueurs de porter une tenue entièrement blanche .

Si vous souhaitez voir Wimbledon 2026 en direct, voici tout ce qu'il faut savoir sur la diffusion du tournoi, les abonnements disponibles et les éventuelles alternatives pour regarder les matchs.

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01 Où regarder Wimbledon 2026 en direct en France ?

En France, Wimbledon 2026 est diffusé par beIN SPORTS, détenteur des droits de retransmission du tournoi.

Les abonnés peuvent suivre les rencontres sur les différentes chaînes du groupe ainsi que via la plateforme de streaming beIN SPORTS CONNECT. Les principaux matchs du tableau masculin et féminin bénéficient généralement d'une couverture spéciale avec des émissions d'avant-match, des analyses et des résumés quotidiens.

Grâce à cette diffusion, les amateurs de tennis peuvent suivre l'ensemble du tournoi, des premiers tours jusqu'aux finales.

02 Quel est le prix pour regarder Wimbledon 2026 ?

Pour regarder Wimbledon 2026 en direct, un abonnement à beIN SPORTS est nécessaire.

Deux solutions principales permettent d'accéder aux chaînes du groupe.

beIN SPORTS CONNECT

L'offre beIN SPORTS CONNECT est proposée à partir de 15 € par mois sans engagement . Elle permet de d'accéder aux chaînes du groupe en direct sur ordinateur, smartphone, tablette et télévision connectée, sans passer par un opérateur TV.

Cette formule convient particulièrement aux spectateurs qui souhaitent regarder Wimbledon en streaming sur plusieurs appareils.

beIN SPORTS via CANAL+

Les chaînes beIN SPORTS sont également disponibles via certaines offres CANAL+. Cette solution peut être intéressante pour les passionnés de sport qui souhaitent centraliser plusieurs compétitions et chaînes sportives dans un seul abonnement.

Selon la formule choisie, les abonnés peuvent ainsi accéder à Wimbledon mais aussi à de nombreux autres événements sportifs diffusés par CANAL+ et ses partenaires.

Un abonnement utile au-delà de Wimbledon

Au-delà du tournoi londonien, un abonnement à beIN SPORTS permet également d'accéder à de nombreuses compétitions sportives internationales tout au long de l'année.

Les fans de football peuvent notamment suivre le mondial 2026 diffusé dans son entièreté par la chaîne, ce qui en fait une option intéressante pour les passionnés de sport souhaitant rentabiliser leur abonnement.

Emma Navarro à l'entraînement © Robert Snow/Red Bull Content Pool

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Certaines chaînes étrangères diffusent traditionnellement Wimbledon en clair dans leur pays.

C'est notamment le cas de la BBC au Royaume-Uni, qui propose une couverture complète du tournoi sur ses chaînes et sa plateforme BBC iPlayer, ou de la chaîne RTS en Suisse.

D'autres diffuseurs étrangers peuvent également proposer Wimbledon gratuitement selon les pays. Les droits de diffusion évoluant régulièrement, il est conseillé de vérifier les conditions d'accès avant le début du tournoi.

04 Calendrier de Wimbledon 2026

L'édition 2026 de Wimbledon se déroule du 29 juin au 12 juillet 2026 à l'All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres.

Voici les principales dates à retenir :

29 et 30 juin : premiers tours des tableaux de simple dames et messieurs

1er et 2 juillet : deuxième tour

3 et 4 juillet : troisième tour

5 et 6 juillet : huitièmes de finale

7 et 8 juillet : quarts de finale

9 juillet : demi-finales du simple dames

10 juillet : demi-finales du simple messieurs

11 juillet : finale du simple dames

12 juillet : finale du simple messieurs

En parallèle des tableaux de simple, les épreuves de double, double mixte, juniors et tennis en fauteuil roulant se dérouleront tout au long de la quinzaine.

Les matchs débutent généralement à partir de la fin de matinée à Londres, soit en début d'après-midi en France. Les rencontres disputées sur le Centre Court et le Court n°1 sont souvent programmées en deuxième partie de journée et concentrent les principales affiches du tournoi.

05 Quels joueurs suivre à Wimbledon 2026 ?

Comme chaque année, Wimbledon réunira les meilleures joueuses et les meilleurs joueurs du classement mondial ATP et WTA.

Chez les hommes, Jannik Sinner et Novak Djokovic figureront parmi les principales attractions du tournoi. Les amateurs de tennis français suivront également avec attention Arthur Fils , tandis que Jack Draper , porté par le public britannique, pourrait profiter de sa maîtrise du gazon pour réaliser un beau parcours.

Les jeunes talents João Fonseca et Jakub Menšík seront également à surveiller, tout comme Matteo Berrettini qui, si sa présence est confirmée, reste un spécialiste reconnu de la surface et finaliste de Wimbledon en 2021.

Pour les vainqueurs, les enjeux financiers sont considérables : découvrez le détail du cash prize et des gains de Wimbledon 2026 .

Chez les femmes, Aryna Sabalenka et Coco Gauff figurent parmi les principales candidates au titre. Iga Świątek , récente vainqueure de Wimbledon, sera également très attendue à Londres. Derrière elles, Elena Rybakina , sacrée sur le gazon londonien en 2022, reste l'une des joueuses les plus dangereuses du circuit sur cette surface.

Pour suivre le parcours d’Emma Navarro ou de Matteo Berrettini, rendez-vous à partir du 29 juin.

06 FAQ

Sur quelle chaîne regarder Wimbledon ?

Dans l'Hexagone, Wimbledon est retransmis en direct sur beIN SPORTS.

Est-ce qu'Eurosport diffuse Wimbledon ?

Pour la France, beIN SPORTS détient les droits de Wimbledon jusqu'en 2028. À moins de résider en Belgique ou aux Pays-Bas notamment, il faudra passer par la chaîne au logo violet.