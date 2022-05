Wings for Life World Run 2022 : des ailes pour la planète running

196 nationalités différentes et 1 231 814 km parcourus dans 150 villes : comme chaque année,

a embarqué le monde entier dans une folle course caritative. Partis au même moment aux quatre coins du globe, des milliers de participant(e)s ont ainsi résisté le plus longtemps possible à une catcher car virtuelle pour mieux faire avancer la recherche sur les lésions de la moelle épinière.