Wings For Life World Run 2023 : retour sur une édition XXL

L'édition 2023 de Wings for Life World Run a donc été plus spéciale que jamais. Et pas uniquement parce qu'il s'agissait du dixième anniversaire de l'évènement. Dimanche 7 mai, ses participants ont en effet permis de collecter (via les donations et les frais d'inscription) une somme folle de 5,802,595 euros, entièrement reversée à la la recherche pour trouver un remède aux lésions de la moelle épinière.

La Flagship Run 2023 de Vienne © Philip Platzer/Wings pour Life World Run

Ainsi, qu'ils participent virtuellement via l'app ou physiquement sur l'une des 7 grandes Flagship Runs organisées tout autour du globe, des athlètes pros, fun runners, joggers débutants et autres participant(e)s en fauteuils roulants de 192 nationalités différentes ont parcouru en moyenne 11,59 km chacun dans 158 pays, du Kazakhstan au Mexique en passant par l'Espagne, le Kenya ou encore l'Australie.

Que des sourires dans cette team aux Émirats arabes unis © Naim Chidiac/Wings for Life World Run

Mais ce n'est pas tout : la course s'est aussi révélée spectaculaire sur le strict plan sportif. Et notamment chez les femmes, qui ont su profiter de l'absence de la quadruple championne du monde et bientôt maman Nina Zarina pour nous offrir une joute de haut vol. Mais c'est finalement la polonaise Katarzyna Szkoda qui s'est emparée de son premier titre chez elle, à Poznań, en parcourant 55,7 km. Elle devance l'Autrichienne Veronika Mutsch et la Polonaise Dominika Stelmach.

"C'est un sentiment incroyable" a réagi Szkoda. "L'un des meilleurs de ma vie !"

La championne 2023 : Katarzyna Szkoda © Damian Kramski/Wings for Life World Run

Chez les hommes, le Japonais Jo Fukuda a décroché son deuxième titre consécutif après avoir couru 69,01 km sous la pluie - et dans la nuit - tokyoïte. Il bat toutefois le Polonais Dariusz Nozynski que d'une petite centaine de mètres.

"Je me suis blessé il y a deux mois et je n'ai pas pu m'entraîner suffisamment, mais j'avais très envie de gagner à nouveau, ce qui m'a poussé à continuer" a expliqué Fukuda. "Wings for Life World Run est un évènement très spécial pour moi parce que je peux donner du courage aux gens et avoir un impact positif sur eux à travers ce que j'aime : la course à pied."

Jo Fukuda, double taulier de Wings for Life World Run © Suguru Saito/Wings for Life World Run

Mais parce que Wings for Life World Run est la fois le rendez vous des bonnes personnes et du beau linge, des stars du sport, de la culture et du divertissement étaient aussi de la partie.

Certaines d'entre elles ont même pris le volant de la Catcher Car, comme la pilote de Formule 3 Sophia Flörsch, la pistarde Kristina Vogel à Munich, la double championne du monde de snowboard Anna Gasser à Vienne et le sauteur à ski Adam Małysz en Pologne.

Et histoire de motiver les participant(e)s, des voix aussi célèbres que celles de Geri "Ginger Spice" Horner (anciennement Halliwell) ou Lance Bass ont prêté leurs timbres à la Catcher Car virtuelle.

Envie de découvrir tous les résultats, mais aussi des news et des réactions post-course ? C'est par ici que ça se passe !

Depuis la première édition de Wings for Life World Run en 2014, l'évènement a permis de lever 43,83 millions d'euros, collectés grâce à la participation de 1 293 716 personnes sur 11 839 989 kilomètres. Résultat ? 276 projets de recherche ont pu être financés... et complétés !

Un saut-lidaire © Tomislav Moze/Wings for Life World Run

"C'est déjà un gros succès en soi, et le futur va en apporter d'autres" explique ainsi Anita Gerhardter, CEO de la fondation Wings for Life. "Pour l'heure, je suis sous le choc et je n'ai pas de mots pour dire à quel point je suis heureuse et fière de tout le monde. Après avoir ressenti les vibes de la course, je suis certaine que nous aurons le pouvoir de trouver un remède aux lésions de la moelle épinière."

Sa conclusion ? "Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé à cette course aujourd'hui. Et ce serait formidable de vous revoir toutes et tous sur la ligne de départ l'année prochaine."

La 11ème édition de Wings for Life World Run aura lieu le 5 mai 2024 et les inscriptions seront disponibles bien avant la fin 2023. Rendez-vous ici même pour demander à être tenu(e) au courant.