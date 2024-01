WINGS FOR LIFE 2024 : un dossard acheté = un dossard offert

. Cet évènement hors du commun réunit des milliers de coureurs dans le monde avec pour but récolter des fonds pour la recherche sur la moelle épinière et ses traitements. Les 200 000 participants de l’édition 2023 ont battu tous les records en récoltant plus de 5 millions d’euros. Et cette année, l’un des partenaires, Philips Headphones, vous offre un dossard pour un acheté jusqu'au 25 janvier, pour que vous veniez établir un nouveau record. Alors que vous soyez coureur professionnel ou juste du dimanche, en fauteuil roulant ou sans, la course est ouverte à tous !

Le concept de cette course est unique au monde et à de quoi surprendre ! Pour cause, pas de ligne de départ et un début commun peu importe où vous vous trouvez sur le globe. Cette particularité réside dans la Catcher Car, un véhicule qui part à la poursuite des participants après 30 minutes de course, soit en réel sur les départs organisés, soit en virtuel sur l’application pour les autres . Au fur et à mesure qu’elle avance et rattrape les coureurs, ils sont éliminés jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un seul homme et une seule femme en course, désignés vainqueurs mondiaux. Sur le site officiel vous pourrez trouver les villes où des départs communs sont organisés, mais si vous le souhaitez, il vous suffira d’installer l’application et vous pourrez courir n’importe où, même dans votre jardin. Ce format fait de Wings for Life World Run une course engageante et stimulante, qui prône le dépassement de soi au bénéfice de la recherche pour les lésions de la moelle épinière.