La Wings for Life est de retour !

Wings for Life World Run Le plus grand événement mondial de running, Wings for Life World Run est de retour en 2024. Regardez des centaines de milliers de personne courir pour celles qui ne le peuvent pas.

permet de rassembler des fonds pour faire avancer la recherche sur les lésions de la moelle épinière et ses traitements. En 2022, grâce à plus de 150 000 participants répartis dans 192 pays, la course caritative planétaire avait permis de récolter plus de 4 millions d’euros. Athlètes professionnels, amateurs, personnes valides ou en fauteuil roulant… la course est ouverte à toutes et à tous.