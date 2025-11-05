Les inscriptions pour la Wings for Life World Run 2026 sont ouvertes !

Wings for Life World Run 2026 Wings for Life World Run, la plus grande course à pied au monde, revient en 2026 ! Des centaines de milliers de personnes courront pour ceux qui ne le peuvent pas.

Depuis 2014, la Wings for Life World Run organise une multitude de courses caritatives en simultané autour de la planète. L’objectif : récolter un maximum d’argent pour financer des recherches sur les lésions de la moelle épinière. Où que vous soyez sur le globe (sauf peut-être au sommet de l’Everest), le 10 mai, vous pouvez participer et courir pour ceux qui ne le peuvent pas.