Des coureurs de la Wings for Life World Run 2023 en Turquie.
© Mahmut Cinci
Les inscriptions pour la Wings for Life World Run 2026 sont ouvertes !

Comme chaque année, la Wings for Life World Run va permettre de récolter des fonds pour la recherche sur les lésions de la moelle épinière. Pour participer, inscrivez-vous, et rendez-vous le 10 mai.
Écrit par Red Bull France
Published on

Résumé

  1. 1
    Où courir ?
  2. 2
    Comment participer ?
Depuis 2014, la Wings for Life World Run organise une multitude de courses caritatives en simultané autour de la planète. L’objectif : récolter un maximum d’argent pour financer des recherches sur les lésions de la moelle épinière. Où que vous soyez sur le globe (sauf peut-être au sommet de l’Everest), le 10 mai, vous pouvez participer et courir pour ceux qui ne le peuvent pas.
Chaque année, l’événement bat des records de participation. En 2025, 8,6 millions d’euros avaient été récoltés, et plus de 310 000 personnes réparties dans 192 pays avaient couru face à la Catcher Car. Ce véhicule imaginaire fait office de ligne d’arrivée digitale qui rattrape peu à peu les coureurs. Elle s’élance 30 minutes après le départ et, une fois qu’elle vous a dépassé, votre course est terminée.
La Wings for Life World Run passe en Slovaquie (et 191 autres pays)

La Wings for Life World Run passe en Slovaquie (et 191 autres pays)

© Filip Nagy for Wings for Life World Run

01

Où courir ?

Si vous souhaitez être accompagné, des courses officielles sont organisées un peu partout et voient des personnalités comme Jürgen Klopp, Sébastien Loeb et Sasha Zhoya offrir leur soutien à l’événement. À l'heure actuelle, dans l'Hexagone, des événements sont prévus à Rennes et Pollestres (aux abords de Perpignan). Pour y participer, rendez-vous ici.
Pour ceux qui préfèrent être seuls, vous pouvez tout aussi bien faire des tours à côté de chez vous.
Participants à la Wings for Life World Run à Taïwan

Participants à la Wings for Life World Run à Taïwan

© Ray Chang for Wings for Life World Run

02

Comment participer ?

Pour œuvrer pour cette cause mondiale, inscrivez-vous sur le site officiel de la Wings for Life World Run. La course aura lieu le 10 mai à 13h (heure de Paris).

