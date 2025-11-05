Les inscriptions pour la Wings for Life World Run 2026 sont ouvertes !

Fitness
Depuis 2014, la Wings for Life World Run organise une multitude de courses caritatives en simultané autour de la planète. L’objectif : récolter un maximum d’argent pour financer des recherches sur les lésions de la moelle épinière. Où que vous soyez sur le globe (sauf peut-être au sommet de l’Everest), le 10 mai, vous pouvez participer et courir pour ceux qui ne le peuvent pas.
Chaque année, l’événement bat des records de participation. En 2025, 8,6 millions d’euros avaient été récoltés, et plus de 310 000 personnes réparties dans 192 pays avaient couru face à la Catcher Car. Ce véhicule imaginaire fait office de ligne d’arrivée digitale qui rattrape peu à peu les coureurs. Elle s’élance 30 minutes après le départ et, une fois qu’elle vous a dépassé, votre course est terminée.
01
Où courir ?
Si vous souhaitez être accompagné, des courses officielles sont organisées un peu partout et voient des personnalités comme Jürgen Klopp, Sébastien Loeb et Sasha Zhoya offrir leur soutien à l’événement. À l'heure actuelle, dans l'Hexagone, des événements sont prévus à Rennes et Pollestres (aux abords de Perpignan). Pour y participer, rendez-vous ici.
Pour ceux qui préfèrent être seuls, vous pouvez tout aussi bien faire des tours à côté de chez vous.
02
Comment participer ?
Pour œuvrer pour cette cause mondiale, inscrivez-vous sur le site officiel de la Wings for Life World Run. La course aura lieu le 10 mai à 13h (heure de Paris).