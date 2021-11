5 choses à savoir sur Wings for Life

Wings for Life est de retour ! Les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine course mondiale qui aura lieu le 8 mai 2022 . Vous envisagez de vous inscrire ? Personne n'est mieux placé que Colin Jackson, ancienne star britannique de la course de haies et actuel directeur de sportif de Wings for Life , pour vous motiver encore plus. Voici donc ce qui fait de cette course un événement unique dans le monde selon Colin Jackson.

Colin Jackson s'entraîne à Londres © Darren Wheeler/Red Bull Content Pool

1. Le format

À Wings for Life , c'est la ligne d'arrivée qui vient à vous, et pas l'inverse. Explications :

"Ce qui rend Wings for Life unique, c'est que le Catcher Car , qui est en fait une ligne d'arrivée, vient à vous, et non l'inverse, ce permet à tout le monde de terminer la course. Vous pouvez donc marcher, courir ou rouler en fauteuil roulant pour tenter de rester devant la Catcher Car aussi longtemps que possible !"

Tout le monde se souvient d'ailleurs de la course du Suisse David Mzee, en 2019. Mzee était paralysé depuis des années en raison d'une lésion de la moelle épinière, mais grâce à sa participation à un essai clinique, il a pu marcher 390 mètres avant que la Catcher Car ne le rattrape. Un grand moment de Wings for Life à revivre ci-dessous :

Wings for Life : David Mzee réalise un exploit à Zoug

2. La cause

L'objectif de Wings for Life est de collecter des fonds pour la fondation à but non lucratif Wings for Life, dont la mission est de trouver un traitement pour les lésions de la moelle épinière.

Le docteur Samira Saadoun participe à la recherche © Richie Hopson/Red Bull Content Pool

"Quand vous savez que 100 % des frais d'inscription et des dons vont directement à la recherche sur les lésions de la moelle épinière, s'inscrire à la course mondiale Wings for Life prend un tout autre aspect", explique Jackson. "Vous faites partie d'une famille qui donne de l'espoir à beaucoup de personnes. J'ai parlé à de nombreux experts, scientifiques, techniciens, etc. et tous disent que nous sommes proches de trouver un traitement pour les lésions de la moelle épinière. Je sais donc qu'en collectant des fonds et en contribuant, nous allons changer des vies."

3. Le départ en simultané

"Ce que j'aime dans cet événement, c'est que l'heure de départ est exactement la même partout dans le monde", explique Jackson, soit 11h00 UTC. "Certaines personnes courent la nuit, d'autres le matin, d'autres l'après-midi. Les gens courent aussi dans toutes sortes de climats. Quand je vois passer à l'écran ces vagues successives de personnes, j'en ai le souffle coupé. Tous courent pour la même cause".

À Melbourne, on s'est équipé de lampes torches © Mark Dadswell pour Wings for Life World Run

4. L'application Wings for Life World Run

À Wings for Life, vous pouvez courir en groupe pendant l'événement collectif organisé dans l'une des villes participantes , ou seul ou avec des amis, où que vous soyez, grâce à l'application Wings for Life World Run , qui contient une Catcher Car virtuelle et une expérience audio très amusante.

Jackson développe : "L'application est géniale car elle vous permet de courir où bon vous semble, seul ou avec des amis, tout en restant connecté au monde. Vous pouvez même l'utiliser pour vous entraîner afin de voir jusqu'où vous pouvez aller avant que la Catcher Car ne vous rattrape."

Téléchargez l'application Wings for Life World Run

5. L'ambiance

Quel que soit votre style de course ou votre condition physique, la course Wings for Life est une journée inoubliable.

"Les mass start sont des courses incroyables et je pense que la nôtre est probablement la meilleure", confie Jackson. "L'ambiance à Wings for Life est incroyable : les gens se déguisent, il y a un sentiment de communauté, on est tous ensemble. Vous pouvez être frères et sœurs, courir à des endroits différents mais tous au même momente sur la même liste de résultats. J'adore ça."

Vous êtes prêt à vivre cette expérience en 2022 ? Pour en savoir plus et vous inscrire à la course, c'est par ici !

