La Vénézuélienne Vanessa Navas-Lierse déteste la course à pied. Pourtant, elle a fondé

pour son frère César, un étudiant en génie mécanique passionné par les sports outdoor et paralysé du cou aux pieds. Un jeune homme qui a toutefois persévéré pour se lancer dans une carrière dans l’animation numérique. "Il ne cesse de prouver que, quoi qu'il arrive, vous pouvez changer le monde, repousser vos limites et réaliser vos rêves. S’il le peut, on le peut aussi de notre côté" explique-t-elle. "J’ai choisi de participer au défi Wings for Life World Run en raison de la puissance du message que renvoie cette course. Elle permet de soutenir la recherche sur la moelle épinière et donne aux gens du monde entier la possibilité de repousser leurs limites pour réaliser quelque chose d’encore plus grand !"