C'est (bientôt) reparti : le 7 mai prochain à 13h tapantes (heure française), des hommes et des femmes du monde entier prendront le départ de Wings for Life World Run partout sur la planète afin de courir pour celles et ceux qui ne le peuvent pas. Pourquoi ? Parce que l'intégralité des frais d'inscription et des dons recueillis est reversée à la recherche sur la moelle épinière.

Mais on laisse les tauliers du wakeboard/skate à la française Jules Charraud et son comparse Maxime Giry vous en dire plus sur les bonnes raisons de ne pas rater ce grand rendez-vous du sport solidaire, auquel vous pouvez vous inscrire ici !

Jules Charraud lors de Wings for Life World Run 2022 © Julien Blanc pour Wings for Life World Run

01 Pour la bonne cause

Maxime Giry : "Le sport que l'on pratique est dangereux. Et cette cause nous touche d'autant plus directement que Jules et moi avons un confrère rider, Ben Leclair, qui est devenu tétraplégique après un accident en wake. Forcément, ça motive à se bouger pour aider."

Jules Charraud : "Ben est le premier à être super investi là-dedans. C'est lui qui m'a poussé à participer au départ. Il a d'ailleurs réussi à récupérer un peu de mobilité au niveau des bras et participe à la course avec un vélo qu'il fait avancer avec les mains. Ça donne envie de sortir de sa zone de confort et de courir. C'est un petit effort qui peut amener de grands changements."

Courir avec et pour les autres, ça pousse à se surpasser. Jules Charraud

02 Pour un moment unique avec d'autres participant(e)s

Jules Charraud : "L'année dernière, on a créé notre parcours et réussi à réunir une quinzaine de personnes du côté de Toulouse parce qu'il y a plein de riders dans la région. C'était très cool, et cette année, on veut être encore plus nombreux. On organise donc un évènement à La Source Wake Park, mon spot à Carbonne, pas loin de Toulouse, et on veut réunir un maximum de gens pour une belle journée avec de la musique et d'autres surprises. Tout le monde peut venir, et il y aura des athlètes comme Cyril Despres ou Lilou Ruel .

Maxime Giry : "Jules a cette capacité de fédérer les gens autour de lui. Et l'idée, c'est effectivement de ne pas les faire venir pour une heure de course seulement, mais de mêler les plaisirs et de créer un vrai moment."

Une certaine idée du distanciel © Julien Blanc for Wings pour Life World Run

03 Pour se tirer la bourre entre potes

Maxime Giry : "Jules et moi sommes des sportifs. On a donc toujours envie de faire bien et d'aller le plus loin possible. Mais nous ne sommes pas des coureurs (rires). L'année dernière, j'ai failli y rester. Je m'étais entraîné uniquement sur des parcours de 5 kilomètres et finalement, j'ai fait 17 ou 18 km dans un champ sans ombre à 13 heures... c'était dur mais on a joué le jeu à fond !"

Jules Charraud : "Moi, si je fais entre 10 et 15 km, normalement, je suis content. Mais là, j'en ai fait 21 ! Si j'avais été seul, je n'aurais jamais fait ça. Courir avec et pour les autres, ça pousse à se surpasser."

Quand Jules Charraud fait le tour de France (en wake, pas à pied) :

3 minutes Jules Charraud : Tour et Détours Suivez le wakeboarder Jules Charraud le temps d'un tour de France unique sur les plus beaux spots de l’hexagone.

04 Parce que le format est cool

Jules Charraud : "En courant, on peut écouter grâce à l'app des interviews et des réactions d'autres participant(e)s. J'ai adoré cet aspect des choses. On se sent connecté à toutes les autres personnes qui courent au même moment partout dans le monde. On n'est pas juste avec nos potes dans un champ (rires)."

Ne jamais courir sur la réserve © Julien Blanc for Wings for Life World Run

Maxime Giry : "Oui, c'est fou, de réaliser ça. Que nous sommes des milliers... Et puis, il y aussi la Catcher Car (une voiture virtuelle ou non qui rattrape progressivement tous les participant(e)s et dont on suit la poursuite à travers l'app ndlr.) ! Mais bon, moi, à un moment, je l'ai enlevée et j'ai mis ma musique parce que j'étais vraiment dans le dur (rires). Mais d'autres me tenaient au courant de son avancée. C'est sympa parce qu'on est donc à la fois ensemble et dans sa bulle !"

Alors, convaincu(e) ? Foncez donc ici-même pour vous inscrire et sachez que si vous le faites avant le 30 avril, vous bénéficierez d'un dossard offert par les casques de sport Philips pour inviter un(e) proche à courir à vos côtés. Et ce où vous le voulez !