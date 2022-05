5 raisons de s’inscrire à Wings for Life World Run

De bonnes vibrations. Voilà ce que génère le fait de courir pour une bonne cause en simultané avec des milliers d’autres personnes autour du monde. Wings for Life World Run fait sûrement partie des courses qui génèrent le plus grand nombre de sourires au kilomètre. Les participants y sont de tous les âges, de toutes les nationalités et de tous les fuseaux horaires. “Même en courant dans votre voisinage, vous savez que vous participez à quelque chose de plus grand”, décrit le trail runner Dylan Bowman.