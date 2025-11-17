Wingsuit et catapulte : découvrez le parcours d'obstacles le plus extrême !

Par où commencer pour décrire l’ Ultimate Aerial Obstacle Course ? Le pilote de wingsuit Dani Román , qui a pris part à cet incroyable projet, le dit mieux que personne : « On dirait un film Mission: Impossible, c’est fou ! » L’Espagnol est sûr de lui : « Même si vous ne connaissez pas ce sport, vous allez adorer cette vidéo. » La séquence tout juste dévoilée tient à la fois du film d’action, de l’œuvre d’art et du 100 % épique. Mais ne nous croyez pas sur parole : regardez plutôt par vous-même.

Imaginée par les meilleurs athlètes aériens du monde au cours des deux dernières années, la vidéo Ultimate Aerial Obstacle Course montre une ligne de vol surréaliste en 15 étapes, qui boucle à travers le ciel ouvert, les chaînes de montagnes et les skylines urbaines. Il a fallu une coordination interdisciplinaire entre pilotes de wingsuit, skydivers, pilotes de paramoteur, avions à réaction et ingénieurs drones pour créer ce terrain de jeu aérien, comme on n’en avait jamais vu auparavant. Au total, 34 athlètes ont été impliqués.

« C’est le projet le plus fun auquel j’aie jamais participé », explique Marco Waltenspiel, BASE jumper et membre du Red Bull Skydive Team. « En fait, c’est 15 projets en un seul, et quelque chose dont on se souviendra longtemps ! »

Transformer des rêves impossibles en réalité à haute altitude

Chaque obstacle a commencé comme une idée folle, sortie tout droit de l’imagination des athlètes eux-mêmes. « Avec l’équipe qu’on a, c’était facile de brainstormer, il y a énormément de gens créatifs dans le groupe », explique Román, qui a volé en formation à travers la cible traînée par une montgolfière, parmi d’autres obstacles. « Quelqu’un arrive avec une idée, puis quelqu’un d’autre ajoute quelque chose. »

Dani Román faisait partie des cerveaux derrière le projet © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

« C’est absurde, c’est ambitieux, c’est magnifique – tout ce qu’on aime dans le vol ! », déclare Luke Aikins. « On ne peut pas s’empêcher de sourire en voyant ça », ajoute ce skydiver vétéran et membre de la Red Bull Air Force, qui comptait parmi les directeurs sportifs consultants sur le projet. « La seule raison pour laquelle on a pu y arriver, c’est parce que ces athlètes sont tellement doués dans ce qu’ils font. Ce qui paraît impossible aux yeux des autres, c’est juste un jour comme un autre pour eux. »

Un jet ski largué l'avion pendant la course d'obstacles aériens © Predrag Vučković/Red Bull Content Pool

Chacun des 15 obstacles combinait pilotage de précision, prouesses d’ingénierie et pur spectacle, d’une manière vraiment jamais vue auparavant. Des jet-skis étaient largués depuis des avions, pour atterrir intacts sur l’eau à l’aide d’un parachute.

C’était l’un des meilleurs vols de ma vie Sebastián Álvarez

Les pilotes de wingsuit Andy Farrington, Mike Swanson et Sebastián Álvarez ont suivi les traînées de fumée d’Alpha Jets à travers un « tunnel de ciel peint » à plus de 200 km/h, avant de traverser des anneaux aériens maintenus en position par des pilotes de paramoteur, dans un vol minutieusement coordonné qui exigeait une précision à la milliseconde près. « C’était l’un des meilleurs vols de ma vie », a confié Álvarez après coup.

La catapulte humaine

Dans l’un des moments les plus fous de la séquence, trois catapultes humaines ont propulsé des pilotes de wingsuit dans le ciel, leur donnant plus de vitesse et de marge que n’importe quel saut de falaise en montagne. « La catapulte, c’était complètement dingue », s’amuse Román, qui a participé aux tests. « Installer trois catapultes au sommet d’une montagne demande énormément de travail. Vous les déclenchez toutes en même temps et soudain, vous êtes en train de voler. C’est fou et c’est clairement l’une de mes parties préférées. »

Pourquoi ne pas inclure une catapulte humaine ? © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Depuis le lancement à la catapulte, la séquence enchaîne sur un slalom en haute altitude à travers les Alpes suisses. Pour le légendaire pilote de wingsuit Frédéric Fugen, qui a affronté cet obstacle aux côtés d’Amber Forte et d’Álvarez, c’était un pur rêve devenu réalité. « C’est quelque chose qu’on rêve tous de faire : avoir de grands pylônes au milieu des montagnes et pouvoir faire un slalom avec ses amis », raconte Fugen.

Un moment fort : une méga canette Red Bull créée par des drones

Marco Fürst et Max Manow s'envolent à travers la skyline Dubaï © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Au-dessus de la splendide Marina de Dubaï, les athlètes ont enchaîné un slalom entre les gratte-ciel, plongé à travers une formation de drones en forme de gigantesque canette Red Bull, flottant à plus de 300 mètres au-dessus de la skyline, avant d’effectuer un passage en formation serrée au-dessus de l’emblématique Atlantis The Royal.

Une canette de Red Bull plane au-dessus de Dubaï © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

« La Drone Can est unique en son genre. C’était comme un jeu vidéo », raconte Max Manow, l’un des pilotes de wingsuit qui ont volé à travers la skyline de Dubaï aux côtés de Waltenspiel et de Marco Fürst. « Maintenant, vous avez des drones à traverser, sur lesquels vous pouvez viser et jouer. Je pense que c’est le futur des shows aériens, et j’ai hâte de voir la suite ! »

Où l’Ultimate Aerial Obstacle Course a-t-il été filmé ?

L’Ultimate Aerial Obstacle Course a été filmé en Croatie, en Espagne, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux États-Unis, aux Bahamas et aux Émirats arabes unis. Vous pouvez la regarder dès maintenant sur la chaîne YouTube de Red Bull.

Qui sont les athlètes derrière l’Ultimate Aerial Obstacle Course ?

La célébration : les pilotes de wingsuit célèbrent une tentative réussie © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Cette collaboration unique a réuni 34 athlètes venus du monde entier pour assembler un terrain de jeu aérien comme on n’en avait jamais vu auparavant. En voici quelques-uns :

Dani Román

Luke Aikins

Frédéric Fugen

Marco Waltenspiel

Marco Fürst

Amber Forte

Andy Farrington

Mike Swanson

Sebastián Álvarez

Max Manow

Jon Devore

Dimitris Kolliakos