Comment des wingsuiters ont effectué un vol à travers le Tower Bridge

Les pionniers autrichiens du parachutisme en chute libre ont sauté d'un hélicoptère à l'ouest de Londres le 12 mai à 5h22. À peine 45 secondes plus tard, le duo a parcouru 1 200 m et a atterri en toute sécurité sur des péniches au milieu de la Tamise. Canon a capturé toute l'action grâce à 24 caméras placées à 14 endroits différents autour du Tower Bridge.

Après avoir traversé le pont à une hauteur d'environ 30 mètres, les deux athlètes ont effectué une manœuvre ayant pour but de grimper rapidement juste après l'objectif accompli, à environ 85 mètres. Le tout pour déclencher leurs parachutes et atterrir en toute sécurité sur des berges artificielles prévu à cet effet.

