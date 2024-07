WSL 101 : votre guide de la World Surf League

La World Surf League est un monument du surf. Environ 1 000 surfeurs du monde entier s'affrontent chaque année lors des épreuves de la WSL, sur le Longboard et Big Wave Tour, ainsi que sur les quatre niveaux de compétition en shortboard. En commençant par les Junior Series et les Qualifying Series, disputées dans sept régions du monde, les surfeurs accèdent aux Challenger Series et, si tout va bien, à la plus grande des scènes, le Championship Tour, qui désigne les champions du monde. Comment tout cela fonctionne-t-il ? On va tout vous expliquer.

01 Histoire de la World Surf League

Les surfeurs hawaïens Randy Rarick et Fred Hemmings ont fondé l'International Professional Surfers (IPS) en octobre 1976, dans le but de réunir les compétitions de surf du monde entier sous un même nom. Les neuf événements déjà organisés cette année-là ont été pris en compte, ainsi que quelques-uns qui ont suivi et, en janvier 1977, le surfeur australien Peter Townend, âgé de 23 ans, fut le tout premier champion du monde de l'IPS.

Mark Richards à Haleiwa en 1976 © John Witzig

L'année suivante, la surfeuse hawaïenne Margo Oberg a été la toute première femme championne du monde, aux côtés de son homologue masculin sud-africain Shaun Tomson. L'IPS a couronné des champions du monde jusqu'en 1982, l'australien Mark Richards fut le premier surfeur à imposer une dynastie avec 4 titres remportés consécutivement à partir de 1979. Margo Oberg a remporté 3 titres en 5 ans, entre 1977 et 1981.

Champions du monde de l'IPS

ANNÉE HOMME FEMME 1976 Peter Townend 1977 Shaun Tomson Margo Oberg 1978 Wayne Bartholemew Lynne Boyer 1979 Mark Richards Lynne Boyer 1980 Mark Richards Margo Oberg 1981 Mark Richards Margo Oberg 1982 Mark Richards Debbie Beacham

En 1983, l'australien Ian Cairns a créé l'Association of Surfing Professionals (ASP), a persuadé ses homologues de le rejoindre, puis il a transféré les bureaux de la ligue en Californie afin d'attirer des sponsors. Avec davantage de compétitions et une augmentation des gains promis aux vainqueurs, l'ASP a connu une forte croissance dans les années 80 et 90. Comme la plupart des sports, elle a connu des hauts et des bas, et les structures et les formats de la ligue n'ont cessé de changer depuis le début.

Le premier champion du monde de longboard de l'ASP a été couronné en 1986 et le premier titre mondial junior a été décerné en 1998. Avec l'augmentation du nombre de surfeurs compétitifs en shortboard, le circuit a été divisé en 1992 et les surfeurs devaient passer par les World Qualifying Series avant de pouvoir prétendre à un titre mondial sur l'élite du World Championship Tour.

14 minutes The Ripple Effect : épisode 2 Regardez le deuxième épisode de la série surf The Ripple Effect sur trois kids de Coolangatta.

En 1999, l'ASP a déménagé son siège social à Coolangatta, sur la Gold Coast australienne, afin de se rapprocher du "Big Three" des marques de surf que sont : Rip Curl, Quiksilver et Billabong. Sous la direction de Wayne Bartholomew, champion du monde 1978, le WCT adopte une stratégie où la qualité l'emporte sur la quantité, et c'est comme ça que l'ère du Dream Tour est née. C'était l'âge d'or du surf et, avec le soutien d'une industrie du surf en plein essor, les compétitions qui composaient son calendrier étaient perçues comme une obligation d'y participer par tous les surfeurs.

Les années 1990 ont également vu l'arrivée sur la scène d'un certain Robert Kelly Slater, qui a remporté son premier titre mondial en 1992, puis cinq titres consécutifs entre 1993 et 1998. À l'instar de Michael Jordan pour le basket-ball ou de Tony Hawk pour le skate-board, la notoriété de Slater a permis au surf de se faire connaître.

Kelly Slater et Andy Irons © Pat Stacy

Au début des années 2000, la première diffusion en direct sur Internet a été lancée. L'ASP, désormais accessible aux fans de surf du monde entier, a poursuivi son essor, porté par la rivalité entre Kelly Slater et l'hawaïen Andy Irons. Un consortium américain, incluant des membres de l'équipe de Slater, a racheté l'ASP en 2012 et lui a donné une nouvelle image en 2015.

Champions du monde ASP

ANNÉE HOMME FEMME 1983–84 Tom Caroll Kim Mearig 1984–85 Tom Caroll Frieda Zamba 1985–86 Tom Curren Frieda Zamba 1986–87 Tom Curren Frieda Zamba 1987–88 Damien Hardman Wendy Botha 1988 Barton Lynch Frieda Zamba 1989 Martin Potter Wendy Botha 1990 Tom Curren Pam Burridge 1991 Damien Hardman Wendy Botha 1992 Kelly Slater Wendy Botha 1993 Derek Ho Pauline Menczer 1994 Kelly Slater Lisa Andersen 1995 Kelly Slater Lisa Andersen 1996 Kelly Slater Lisa Andersen 1997 Kelly Slater Lisa Andersen 1998 Kelly Slater Layne Beachley 1999 Mark Occhilupo Layne Beachley 2000 Sunny Garcia Layne Beachley 2001 CJ Hobgood Layne Beachley 2002 Andy Irons Layne Beachley 2003 Andy Irons Layne Beachley 2004 Andy Irons Sofia Mulanovich 2005 Kelly Slater Chelsea Georgeson 2006 Kelly Slater Layne Beachley 2007 Mick Fanning Stephanie Gilmore 2008 Kelly Slater Stephanie Gilmore 2009 Mick Fanning Stephanie Gilmore 2010 Kelly Slater Stephanie Gilmore 2011 Kelly Slater Carissa Moore 2012 Joel Parkinson Stephanie Gilmore 2013 Mick Fanning Carissa Moore 2014 Gabriel Medina Stephanie Gilmore

La World Surf League (WSL) est l'instance dirigeante du surf depuis 2015. Le siège a été déplacé en Californie et, entre la rivalité de Carissa Moore , Stephanie Gilmore et Tyler Wright, l'introduction de l'égalité des gains et les récentes performances de Caity Simmers et Molly Picklum , cela a été une période incroyable pour la progression du surf féminin.

Caitlin Simmers sur une vague parfaite à Pipeline lors de la finale © Brent Bielmann/World Surf League

Chez les hommes, c'est une tempête brésilienne qui s'est accaparée tous les titres de champion et l'Hawaïen John John Florence a été le seul surfeur à avoir empêché les Brésiliens Italo Ferreira , Adriano de Souza, Gabriel Medina et Filipe Toledo de réaliser un sans-faute au cours des dix dernières années.

Les sourires brésilien © Renato Tinoco

Alors que le niveau des futurs talents ne cesse de monter en flèche, la WSL a introduit ces dernières années un certain nombre de mesures controversées, notamment le Mid Year Cut, qui réduit le nombre de surfeurs sur le Championship Tour, et la WSL Finals, un événement d'une journée réunissant les cinq meilleurs hommes et les cinq meilleures femmes, qui se tient à la fin de la saison et qui permet de déterminer le champion du monde.

Champions du monde de la WSL

ANNÉE HOMME FEMME 2015 Adriano de Souza Carissa Moore 2016 John John Florence Tyler Wright 2017 John John Florence Tyler Wright 2018 Gabriel Medina Stephanie Gilmore 2019 Italo Ferreira Carissa Moore 2021 Gabriel Medina Carissa Moore 2022 Filipe Toledo Stephanie Gilmore 2023 Filipe Toledo Caroline Marks

02 Le programme du Championship Tour 2024

Kelly Slater devant les spectateurs à Pipeline © ASP/Kirstin

Le Banzai Pipeline d'Hawaï, sur la célèbre côte nord d'Oahu, est la vague la plus célèbre et la plus redoutée au monde. Le Seven Mile Miracle, comme on appelle cette partie de la côte, est également connu sous le nom de Proving Ground, et grâce à ses incroyables tubes, Pipeline est un véritable bijou. John John Florence, Jack Robinson et Caity Simmers sont quelques-uns des rares surfeurs de CT qui ont goûté au succès à Pipeline ces dernières années, tandis que Molly Picklum a obtenu la première note parfaite (le 10) du surf féminin, à Pipeline lors d'une journée historique à l'occasion de l'événement de cette année.

Molly Picklum et Jack Robinson remportent le trophée à Sunset Beach © Tony Heff/World Surf League

Moins dangereuse que Pipeline, mais tout aussi difficile, Sunset Beach offre des vagues en eau profonde impressionnantes. L'une des rares vagues où Kelly Slater n'a jamais goûté à la victoire. Jack Robinson et Molly Picklum ont remporté les titres de Sunset cette année .

Supertubos, légendaire © ASP/Kirstin

Supertubos, également connu comme le Pipeline portugais, est l'un des meilleurs beachbreaks (les vagues se cassent à gauche et à droite, mais se reforment rapidement) au monde, offrant des tubes aussi larges que hauts dans la petite ville de pêcheurs de Peniche. Griffin Colapinto a remporté l'épreuve pour la deuxième fois cette année, tandis qu'en 2023, João Chianca et Caity Simmers ont tous deux remporté leur tout premier CT à Supertubos.

Bells Beach, toujours aussi parfaite © Trevor Moran

La plus ancienne compétition de surf au monde, le Rip Curl Pro Bells Beach se déroule dans la petite ville australienne de Torquay chaque année à la période de Pâques depuis 1962, et le palmarès de la compétition réunit toutes les légendes de ce sport. Mick Fanning, Kelly Slater et Mark Richards ont tous remporté quatre fois le trophée et Carissa Moore trois fois, tandis que Gail Couper a ramené chez elle pas moins de 10 trophées féminins !

Italo Ferreira a remporté sa première victoire en CT à Bells en 2018, et s'est rapidement fait tatouer un koala et une cloche sur son biceps.

Kanoa Igarashi sur le spot de Margaret River © Trevor Moran

"The West is best" a longtemps été dit à propos des vagues de la région de Margaret River , et la légende locale Jack Robinson serait le premier à le confirmer, après avoir battu deux fois John John Florence, à Margaret River, en finale. Michel Bourez a remporté sa toute première victoire en CT à Margaret River en 2015, tandis que Carissa Moore a remporté la compétition féminine à trois reprises.

Italo Ferreira, surf dans un tube © Matt Dunbar/World Surf League

Teahupo'o, à Tahiti, pourrait bien être la vague la plus dure du monde . Remporté cette année par Italo Ferreira, et dominé dans le passé par Kelly Slater, Gabriel Medina et John John Florence, "The Wall Of Skulls" offre les tubes les plus parfaits, mais aussi les plus mortels, de la planète. Le circuit féminin a rejoint les rangs lors du End Of The Road en 2022, et si la vedette locale Vahine Fierro est en vogue actuellement , Caroline Marks, Caity Simmers et Carissa Moore ont elles aussi été performantes ces dernières années.

Punta Roca nous offre une belle vue © World Surf League

Relativement nouvelle sur le Championship Tour, Punta Roca, au Salvador, est l'un des spots les plus attractifs de la liste. Griffin Colapinto a soulevé le trophée lors de la première édition de l'événement, tandis que Caroline Marks a effectué le back-to-back, cette année et l'année dernière, pour s'imposer comme la reine de l'Amérique centrale.

João Chianca, le talent à l'état pur © Felipe Azevedo

Il n'y a pas d'endroit sur le circuit comme Saquarema au Brésil, comme l'a expliqué en détail l'équipe de No Contest en surfant et en fréquentant les légendes locales João et Lucas Chianca . Le palmarès masculin est en grande partie sous dominance brésilienne, sur le tableau féminin ce n'est pas le cas, car Caity Simmers et Carissa Moore ont toutes deux connu le succès à Rio.

Ian Walsh surfe du gros à Tavarua, Fidji © Brian Bielmann/Red Bull Content Pool

La nouvelle la plus réjouissante de la WSL depuis longtemps a été l'annonce qu'en 2024, le Fiji Pro fera son retour au calendrier du Championship Tour pour la première fois depuis 2017. L' emblématique Cloudbreak joue les hôtes, une vague qui donne naissance à d'énormes tubes du Pacifique, et qui est aussi parfaite à 60cm qu'à 9 mètres. Kelly Slater a gagné aux Fidji à quatre reprises, tandis que Sally Fitzgibbons est la seule femme à l'avoir remporté plusieurs fois. Jack Robinson et João Chianca, qui ont été incroyables lors de leur premier surf trip fidjien l'année dernière, n'ont pas encore participé à la compétition à Cloudbreak, mais il faudra les surveiller cette année.

La WSL a également annoncé récemment qu'en 2025, les finales de la WSL se dérouleront à Cloudbreak, ce qui vient bouleverser les idées reçues sur les titres mondiaux, après quatre ans passés dans les hautes vagues de Lower Trestles.

Un magnifique coucher de soleil © Trevor Moran

Lower Trestles, à San Clemente, en Californie, a longtemps été surnommé le "skatepark du surf" en raison de ses vagues parfaites : des vagues qui ont suffisamment de punch pour encourager les figures compliquées, mais qui présentent un peu de risques si les choses tournent mal. Griffin Colapinto et Kolohe Andino sont les deux héros locaux, mais Kelly Slater en est le roi, ayant gagné six fois à Trestles.

Carissa Moore, Stephanie Gilmore et Tyler Wright ont tous gagné le concours les années où ils ont remporté le titre mondial, ce qui laisse présager l'annonce de Lower Trestles comme lieu inaugural des finales de la WSL , sur une journée, pour déterminer le champion du monde.

03 Règles et règlements

Le WSL Championship Tour est composé de 34 hommes et 17 femmes, auxquels s'ajoutent des wildcards à chaque étape. Bien qu'il faille entre trois et cinq jours pour organiser un événement, en raison de la nature capricieuse des vagues et de la météo, une attente de 12 jours est autorisée si la météo n'est pas clémente, avant de commencer la compétition.

Le premier tour d'un événement met en scène trois surfeurs dans une manche, puis deux seulement, le vainqueur étant qualifié. Les séries durent normalement 30 minutes mais peuvent être prolongées si les conditions l'exigent. Chaque vague est évaluée sur 10 par cinq juges, dont les critères dépendent du type de conditions météo. Lorsqu'une vague est surfée, la note la plus basse et la plus haute deviennent caduques et son score devient la moyenne des notes restantes. Un surfeur voit sa performance notée sur 2 vagues pour faire une note sur 20.

Le Championship Tour compte actuellement neuf événements, à l'issue desquels les cinq hommes et femmes les mieux classés s'affrontent lors des finales Lexus WSL, qui se déroulent sur une journée à Lower Trestles, en Californie, depuis l'introduction du format en 2021. Le dernier homme et la dernière femme en lice sont alors couronnés champions du monde.