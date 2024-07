Le calendrier de la saison 2024 de la World Surf League (WSL)

. Le Seven Mile Miracle, le nom donné à cette partie de la côte, est également connu sous le nom de Proving Ground, et grâce à ses incroyables tubes, Pipeline est le joyau de la couronne. John John Florence et Caity Simmers sont quelques-uns des surfeurs ayant connu le succès à Pipeline ces dernières années.

Le Banzai Pipeline d'Hawaï, sur la côte nord d'Oahu, est la vague la plus célèbre et la plus redoutée au monde . Le Seven Mile Miracle, le nom donné à cette partie de la côte, est également connu sous le nom de Proving Ground, et grâce à ses incroyables tubes, Pipeline est le joyau de la couronne. John John Florence et Caity Simmers sont quelques-uns des surfeurs ayant connu le succès à Pipeline ces dernières années.

La plus ancienne compétition de surf au monde, le Rip Curl Pro Bells Beach, se tient chaque année dans la petite ville australienne de Torquay depuis 1962 . Au tableau d’honneur, on retrouve de nombreuses légendes du sport comme Mick Fanning, Kelly Slater et Mark Richards qui ont tous remporté le trophée Bell à quatre reprises. Gail Couper, quant à elle, a carrément dominé l’événement à dix reprises !

