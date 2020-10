Comment G2 a vaincu Suning : le match le plus explosif des Worlds 2020

Les fans de League of Legends doivent habituellement attendre les phases d’élimination directe des World Championships pour voir les matchs les plus disputés, mais nous en avons déjà eu un grâce au premier match de G2 sur ces Worlds 2020. S’opposant à Suning, la troisième équipe seed en provenance de Chine, G2 a connu des hauts et des bas avant d’arracher la victoire pour grimper au tableau du groupe A. Voici ce qu’il s’est passé.

Le match a démarré le plus simplement du monde, les deux équipes se mesurant l’une l’autre sans jamais vouloir commettre la première erreur. Cependant, Suning a trouvé l'initiative en début de partie lorsque Marcin “Jankos” Jankowski a décidé de s’aventurer trop profondément dans la jungle ennemie pour tenter de voler quelques camps. Xiang “Angel” Tao venait à peine de récupérer son power spike de niveau 6 sur Syndra, et a pu revenir dans la bataille pour aider son jungler Lê “SofM” Quang Duy à récupérer le First Blood du même temps.

G2 Esports, aka l'ouragan des Worlds 2020 © Riot Games

C’est sur le Rift Herald qu’un nouveau temps fort a été noté. Suning a démarré l’assaut, mais G2 a vite répondu, offrant la vie de Jankos en échange de deux kills avant de trouver Angel sorti de sa position pour le vaincre et prendre l’ascendant. G2 a pris la premier tour de la game, mais Suning a enchaîné les morts de dragons pour rester dans la partie. Avec la peur de voir le buff Dragon Soul s’activer, G2 aurait eu à se démener pour convertir leur avantage à l’or en quelque chose de vraiment efficace.

Au troisième dragon, il semblait que G2 s’était loupé. Jankos, le toplaner Martin “Wunder” Nordahl Hansen et le botlaner Luka “Perkz” Perkovic sont tous morts, donnant l’opportunité à Suning de récupérer leur buff gratuitement - du moins, c’est ce qu’ils pensaient. Mais lorsque Rasmus “Caps” Winther attend patiemment son tour, tout peut arriver et il a lancé les Wild Cards de son Twisted Fate pile au bon moment pour voler le dragon et donner à G2 le temps de reprendre leurs esprits.

Caps a eu raison d’Angel pour récupérer un or précieux, grâce aux bons réflexes de Mihael “Mikyx” Mehle. Angel voulait utiliser un Blast Cone pour s’enfuir du rush des G2, mais Mikyx a pu utiliser le Magical Journey de son Bard pour l’intercepter et placer un Vision Ward juste au dessus de lui et l’empêcher de cliquer dessus pour prendre la fuite.

Encore une fois, tout a dégénéré autour des dragons lorsque le quatrième est apparu et, qu’une fois encore, G2 est sorti affaibli de l’affrontement. Seul Wunder a survécu avec très peu de vie, tandis que Suning s’est retrouvé avec un avantage conséquent en or et le Dragon Soul à 25 minutes de jeu.

Il leur a suffit de quelques matchs remportés 5 minutes après pour que G2 ne puisse plus que regarder Suning défaire leur quatrième dragon, récupérant ainsi l’Ocean Soul. C’est d’ordinaire un buff qui suffit à remporter la partie, mais G2 est resté solide en défense de leur base. Malgré tout, l’avantage à l’or était insurmontable et ils n’avaient pas assez d’objets pour vraiment contester leurs adversaires.

Conscients que G2 pouvait toujours poser problème, Suning n’osait pas vraiment aller chercher le Baron et s’attaquer à leur base. Ils savaient que l’Elder Dragon apparaîtrait bientôt et se sont positionnés pour le défaire avant de réaliser leur push final. Cependant, G2 s’était clairement entraîné sur la complétion des objectifs en jeu et ce qui a suivi était une leçon de maître en termes de position et de stratégie.

Ils ont gagné du temps, attirant Suning à eux avant de les brutaliser et réussir à défaire Angel. En l’absence d’un adversaire pouvant distribuer de gros dégâts en face, G2 a continué d’agresser Suning, s’engageant et se désengageant librement, Perkz leur livrant de gros dégâts en périphérie avant que G2 ne réussisse à récupérer le buff du Elder Dragon puis du Baron pour eux-mêmes.

G2 Esports en pleine lutte contre Suning © Riot Games

Mais en ont-ils trop fait ? Avoir l’Elder et le Baron veut généralement dire que le match est terminé, mais G2 a été trop loin pour récupérer leur victoire rapide. Suning a bien combattu protégé par les tourelles du Nexus, leur permettant de vaincre l’équipe G2 complète avec un Ace très propre. Ils ont ensuite pu charger la mid lane pour tenter de remporter eux-mêmes la victoire grâce aux timers de mort très importants de G2.

Trois membres de G2 sont réapparus juste à temps pour l’assaut de Suning, et une ulti de Bard a pu sauver les tours pendant un petit moment afin de laisser assez de temps au reste de l’équipe pour revenir et contrer l’assaut. Le Nexus de G2 n’était plus protégé, mais Suning battait en retraite alors que les Super Minions commençaient à frapper à leurs portes. Pendant ce temps, Perkz a utilisé sa téléportation pour vite partir rusher le top et réussir à briser le Nexus, mettant fin à une partie épique de 43 minutes.

Suning étant probablement l’adversaire le plus fort du groupe A pour G2, l’équipe était plus qu’heureuse de leur victoire qui leur permettrait un très bon départ sur lequel construire la suite.