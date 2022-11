League of Legends World Championship 2022 : DRX, les champions miraculés

Le 5 novembre, à San Francisco (USA). Un public de plus de 18 000 personnes exulte devant la victoire de DRX à la finale du World Championship 2022 . Les joueurs ne peuvent contenir leur joie et sautent sur leur siège avant même de terminer la partie. Les confettis tombent alors que leur coaching staff accourt pour les féliciter. De l’autre côté, les T1 sont abattus. Keria est inconsolable, secoué de sanglots. Et quand les DRX serrent la main à leurs adversaires, la tristesse de la défaite est sincèrement partagée. Beaucoup d’entre eux ont évolué ensemble avant de s’affronter pour le titre suprême.

Cette finale a marqué l’histoire de League of Legends comme aucune autre : c’était le dénouement d’un David contre Goliath épique. Les underdogs de DRX ont triomphé au terme d’un match plein de rebondissements et d’un parcours miraculeux. Première victoire par une équipe passée en Play-Ins, premier titre en 10 ans pour l’un des vétérans les plus connus de la scène, Kim "Deft" Hyuk-kyu… beaucoup d’éléments resteront gravés dans la mémoire des fans.

Deux équipes aussi liées qu’opposées

Une finale opposant T1 à DRX était complètement inattendue © Riot Games

Une finale opposant T1 à DRX était complètement inattendue. Non pas du côté de T1, mais de DRX. En effet, tout laissait présager une sortie de course précoce : elle ratait les playoffs d’été de la LCK (ligue sud-coréenne) suivant un segment en milieu de tableau. Mais DRX avait une dernière chance d’arracher sa place au mondial dans le tournoi des Regional Finals. Elle obtenait alors sa place au terme d’un tournoi extrêmement compliqué, gagnant ses deux matchs en 3-2 (contre KT Rolster puis Liiv SANDBOX).

Son arrivée en Play-In était donc déjà une surprise en soi… La suite est connue des spectateurs du mondial. DRX domine son groupe en phase préliminaire (Play-In) et entre au Main Event avec le score de 5-0. C’est un bon score, mais contre des équipes de régions mineures et derniers seeds, cela impressionne peu les experts. DRX trébuche ensuite en phase de groupes contre Rogue, mais se reprend et passe en playoffs sans difficultés.

Pourtant, en quarts de finale, les sud-coréens ne sont toujours pas favoris ; ils font face au troisième seed chinois et champion en titre, EDward Gaming. DRX perd alors les deux premières parties. Certains voient déjà la défaite en 3-0 arriver. Mais l’équipe se transcende et parvient à faire un reverse sweep, en remportant les trois parties suivantes contre les chinois d’EDG. Cette remontée impressionne et témoigne de la prise de puissance des joueurs.

Il n’y aurait pu y avoir mieux que T1 pour les affronter dans le match le plus important de la carrière des joueurs sud-coréens. En effet, les joueurs se connaissent très bien ; Faker et Deft étaient d’ailleurs dans le même lycée au moment de commencer leur carrière esportive la même année, en 2013. Plusieurs ont joué ensemble en ligue coréenne. C’est sûrement ce qui a relevé autant le niveau de cette finale autant d’un point de vue stratégique que purement mécanique.

La remontée de DRX est une première dans l’histoire de League of Legends. Jamais une équipe en phase préliminaire (car quatrième seed de Corée) n’avait remporté le titre suprême. Sur son chemin, l’équipe a vaincu plusieurs équipes contre lesquelles elle n’avait jamais gagné cette année (T1 et Gen.G), ainsi que la championne du monde en titre (EDG) et la grande favorite pressentie pour le titre (Gen.G). Elle a marqué la scène de son empreinte et les mondiaux de 2022 resteront marqués par la performance des sud-coréens. Par cette victoire, l’équipe rend également le trophée à la Corée du Sud.

Sur le fil

En arrivant en finale, c’est la favorite, T1, qui ouvre le score : l’équipe de Faker remporte la première partie de très loin après une accélération redoutable en milieu de partie, malgré de belles tentatives de DRX (dont un first blood pris sur l’Azir de Faker). T1 semble meilleure sur tous les points, ou presque. L’espoir s’amenuise pour les underdogs après le premier point et une deuxième partie bien engagée.

C’est là que DRX se réveille et remonte. Sa victoire se joue à rien, mais le score est égalisé. Même scénario dans la troisième partie : les deux équipes prennent successivement l’avantage. Les coups sont rendus. Cette fois, la botlane de DRX parvient à percer le mur infranchissable de Gumayusi et Keria. Les T1 reprennent la main grâce à des actions d’une précision chirurgicale, mais c’est finalement DRX qui l’emporte, de peu une nouvelle fois. Ces rebondissements s’enchaîneront jusqu’à la fin du match, égalisé 2-2 avant que DRX remporte la balle de match.

Tout au long de cette finale, la force de DRX est sa stratégie agressive. Les joueurs multiplient les actions sans peur face aux T1, pourtant largement favoris. Dans la dernière partie, BeryL prend même un Bard en botlane (un champion à l’écart de la stratégie générale actuelle), qui offre un contrôle précieux à son équipe. Pourtant, Gumayusi, botlaner de T1, retourne presque la partie à lui tout seul avec un vol improbable du baron Nashor, sous les acclamations de la foule.

La partie repart alors à l’avantage de T1 avec l’aide du buff du Baron. Cette fois, l’équipe sud-coréenne touche presque son quatrième trophée mondial. Mais dans un ultime combat au Dragon ancestral, DRX l’emporte malgré une élimination prise sur le jungler, Pyosik : les joueurs démontrent un sang-froid à toute épreuve, ce qui leur permet de remporter le combat, la partie et le titre mondial. Kingen, le toplaner de 22 ans, est voté MVP (meilleur joueur) du match.

Quand le botlaner de DRX, Deft, prend le micro, l’émotion lui noue la gorge et le public scande son nom. C’est le grand gagnant de DRX : en dix ans, il a participé à six éditions du mondial, une demi-finale et cinq quarts de finale. Soulever la Coupe de l’Invocateur est une consécration pour le joueur de 26 ans (le même âge que Faker). “Toutes les nuits, j’ai rêvé de gagner le championnat du monde. Ce n’était qu’un rêve, mais je l’ai enfin réalisé et je suis tellement heureux,” confiait-il au micro de Sjokz à San Francisco. “Je voulais pouvoir dire que j’étais le meilleur joueur au monde. Mais aujourd’hui, j’ai réalisé que ce n’est pas moi, mais l’équipe qui est la meilleure au monde car tous ont tellement travaillé, dont le staff.”

Une cérémonie d’ouverture purement pop

La cérémonie d’ouverture de la finale du World Championship 2022, déjà visionnée presque un million de fois sur YouTube, s’est montrée plus timide que les précédentes en termes d’innovations technologiques (après le Dragon ancestral et les champions en réalité augmentée des éditions précédentes). L’accent était clairement mis sur les chanteurs : Edda Hayes, Jackson Wang, Louis Leibfried et le rappeur américain Lil Nas X.

La finale mondiale était le point d’orgue d’une compétition à l’organisation complexe en Amérique (au Mexique pour le play-In, puis aux Etats-Unis). Riot Games a été la cible de critiques à plusieurs reprises. En outre, plusieurs joueurs ont dû participer à distance pour raison de COVID. Enfin, le fuseau horaire américain a eu une incidence directe sur les audiences mondiales (les matchs se déroulaient la nuit pour l’Europe et très tôt le matin pour l’Asie) avec une baisse de 40% d’audience en phase de groupes. Pourtant, les fans étaient au rendez-vous pour la finale, qui a duré plus de cinq heures.

En effet, un nouveau record d’audience a été battu pour le titre esport avec un pic de spectateurs simultanés de plus de cinq millions (sans les chiffres de Chine) en finale. Pour la première fois, le match était ouvert au co-streaming, ce qui signifie que certains streamers individuels ont eu le droit à diffuser la finale en direct sur leur propre chaîne. C’était le cas d’Ibai Llanos, commentateur hispanophone sur LoL, qui a rassemblé plus de 400 000 spectateurs à lui seul.

Désormais, League of Legends est officiellement en offseason jusqu’en février 2023. En attendant, la Coupe de France de LoL est encore en cours et se terminera le week-end prochain avec la finale prévue pour ce vendredi 11 novembre à la Lyon Esport.

