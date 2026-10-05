LoL : le grand guide des Worlds 2026

Ça y est, six ans après sa création, la Karmine Corp va participer à ses premiers Worlds sur

.

va-t-il réaliser son rêve en voyant

et compagnie soulever la Coupe de l’invocateur ? On revient en détail sur cet immanquable pour les joueurs de

et fans d’

. Play-In, calendrier, équipes en lice, favoris… c’est parti.