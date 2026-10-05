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LoL : le grand guide des Worlds 2026
Les Worlds 2026 de League of Legends approchent ! Le plus gros événement esport de l’année débute le 15 octobre. Dates, équipes, horaires... suivez le guide du Play-In à Brooklyn !
© SonStar/Red Bull Content Pool
Ça y est, six ans après sa création, la Karmine Corp va participer à ses premiers Worlds sur LoL. Kameto va-t-il réaliser son rêve en voyant Caliste et compagnie soulever la Coupe de l’invocateur ? On revient en détail sur cet immanquable pour les joueurs de League of Legends et fans d’esport. Play-In, calendrier, équipes en lice, favoris… c’est parti.
Comme tous les ans, Riot Games va nous régaler avec une chanson et une vidéo incroyables pour lancer la compétition. Spoiler : on risque d’y voir Faker et ses six titres. En attendant qu’elle sorte, voici celle de 2025.
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Le format des Worlds 2026
Depuis quelques années, les Worlds ont dit au revoir au système de poules de quatre qui sont par exemple utilisées dans le foot. Désormais, le format se déroule en trois parties :
- Play-In : du 15 au 18 octobre, à Los Angeles, quatre équipes vont s’affronter au format BO5 dans un mini tournoi à double élimination. Seul le vainqueur décrochera la dernière place en Swiss Stage. Cloud9, la Karmine Corp, MVK et une équipe de CBLOL (LOS ou Furia) participent.
- Swiss Stage : Du 23 au 31 octobre, les seize structures toujours en lice se font face pour tenter de se qualifier pour la phase finale. Assez simplement, il faut gagner trois matchs pour se qualifier, et après trois défaites, on est éliminé. Les games qui décisives sont jouée en BO3.
- Phase finale : Les 8 meilleures structures ont rendez-vous du 3 au 14 novembre. Le format est on ne peut plus classique : matchs en BO5 à élimination directe jusqu’à ce qu’une équipe soulève la coupe.
Tous les matchs se joueront avec la fearless draft, ce qui signifie qu’un champion sélectionné lors d’une des games d’un BO ne peut plus l’être par la suite.
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Les équipes qualifiées pour les Worlds 2026
19 équipes se retrouvent aux États-Unis pour s’adjuger le titre ultime, contre 17 en 2025. Avec un total de six régions représentées, quelle que soit votre équipe préférée, il y en a pour tous les goûts.
Équipe
Région
Seed
Gen.G
LCK (Corée du Sud)
1
Hanwha Life
LCK (Corée du Sud)
2
T1 Esports
LCK (Corée du Sud)
3
Dplus Kia
LCK (Corée du Sud)
4
Anyone's Legend
LPL (Chine)
1
BiliBili Gaming
LPL (Chine)
2
TOP Esports
LPL (Chine)
3
Invictus Gaming
LPL (Chine)
4
G2
LEC (Europe)
1
Movistar KOI
LEC (Europe)
2
Karmine Corp
LEC (Europe)
3
Team Secret Whales
LCP (Asie-Pacifique)
1
CTBC Flying Oyster
LCP (Asie-Pacifique)
2
MVK Esports
LCP (Asie-Pacifique)
3
Team Liquid
LCS (Amérique du Nord)
1
LYON
LCS (Amérique du Nord)
2
Cloud9
LCS (Amérique du Nord)
3
LOS
CBLOL (Amérique du Sud)
Indéterminé
Loud
CBLOL (Amérique du Sud)
Indéterminé
Furia
CBLOL (Amérique du Sud)
Indéterminé
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Les équipes à suivre
Avant ces Worlds, désigner un grand favori est très risqué. À tour de rôle, les structures ont tout éclaté avant de connaître des passages à vide. Quoi qu’il en soit, on s’est prêté au jeu, parce que titre ou pas, on va avoir droit à du spectacle.
Gen.G
Dire que la superstructure coréenne a connu une saison 2026 en dents de scie serait un gigantesque euphémisme. Éliminés du First Stand après une défaite 3-0 contre G2 et absents du MSI, Canyon, Chovy, Ruler et le reste du roster ont dominé sur la dernière partie de l’année. Quel sera leur état de forme une fois arrivés aux US ? Difficile à dire, mais avec des joueurs pareils et une telle science du teamfight, on peut s’attendre à des étincelles.
Hanwha Life
Depuis deux ans, les ex-Rox Tigers sont l’une des écuries les plus solides de LCK. Titrés au First Stand 2025 et au MSI 2026, Zeus, Zeka et tous les autres ont une vraie carte à jouer lors de ces Worlds. Vont-ils décrocher leur première couronne dix ans après leur demie face à T1 au Madison Square Garden ? C’est tout le mal qu’on leur souhaite. Et bonne nouvelle pour eux : la finale aura lieu au Barclays Center, à Brooklyn, et non au MSG.
G2
Caps a rejoint Faker et Uzi au Hall of Legends il y a peu. Après deux finales des Worlds en 2018, 2019, et une victoire au MSI, le Danois peut-il enfin soulever la Coupe de l’invocateur ? Entre la progression de Skewmond, les bonnes performances de Labrov, Hans Sama et un BrokenBlade régulier au top, on peut en tout cas espérer qu’ils atteindront à nouveau la phase finale (et à partir de là, qui sait ce qui peut arriver).
Karmine Corp
Même si la Karmine devra passer par le Play-In après une petite déception lors des Playoffs du Summer Split, les joueurs ont montré à l’Europe qu’ils avaient de quoi faire peur, gagnant tous leurs BO et terminant en tête du classement. Pour la première de la KC sur la plus grande des scènes, il faudra être au rendez-vous. Quoi qu’il arrive, on fait confiance au Blue Wall pour les soutenir depuis l’Hexagone. Rappelons aussi que l’équipe a battu T1 lors de l’EWC.
T1 Esports
Comme Gen.G, T1 a alterné entre l’exceptionnel et le décevant tout au long de l’année. Par moments, Peyz et Keria avaient tout simplement l’air imbattables au bot, et à d’autres, Oner se faisait remplacer pour relancer la dynamique de l’équipe. Dans tous les cas, parier contre Faker et une équipe qui sort de trois titres aux Worlds est une mauvaise idée.
BiliBili Gaming
En Chine, BLG a remporté deux splits sur trois en 2026. Leur seule défaite régionale est malheureusement arrivée au pire moment, en finale du Summer Split. Ils font donc partie du 2e chapeau, mais entre Knight et Viper, ils ont de quoi faire tomber n’importe quelle équipe.
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Dernières infos
Les Worlds vont se dérouler sur le patch 26.20 alors que les finales régionales se sont principalement jouées sur le 26.17. La plupart des équipes vont devoir s’adapter, et nombre de champions comme Bard (désolé Keria et Busio) ont été nerfs. Vi, Nasus, Nocturne et Rumble ont connu le même sort, on a donc hâte de voir à quoi ressemblera la méta.