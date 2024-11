Worlds de League of Legends : les champions de 2011 à aujourd'hui

Cependant, JDG n'a même pas atteint la finale puisqu'elle a été éliminée par la légendaire équipe coréenne de T1. Dès les quarts, Faker et ses collègues étaient seuls face à des équipes chinoises, et ils les ont battues une à une, sauvant ainsi l’honneur du pays hôte. En finale, ils l’ont emporté 3-0 contre les outsiders chinois de Weibo Gaming. Avec Zeus (top), Oner (jungle), Faker (mid), Gumayusi (Adc) et Keria (Support), T1 était de retour au plus au niveau après son dernier titre mondial en 2016.