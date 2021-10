LoL World Championship 2021 : Retour en force de la Corée du Sud, le récap

marquante notamment avec son quatrième seed qui s’est qualifié en playoffs, et 3 équipes en première place de leur groupe. Sur les 10 joueurs au meilleur KDA moyen, 8 jouent en LCK : le premier joueur est le midlaner de DWG KIA, ShowMaker, avec un KDA moyen de plus de 14. Au fil de ses victoires, l’équipe a montré une forte adaptation à la meta, d’excellentes mécaniques individuelles et une vision macro redoutable.

, Faker, est revenu sur la scène des playoffs du plus grand tournoi de l’année. Et malgré des résultats en dents de scie au cours de la saison, l’équipe est montée en puissance au fil des matchs et semble redoutable dans ces quarts de finale.

T1 la talonne avec le score de 5-1. Le joueur le plus connu et titré de l’