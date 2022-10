L’étau se resserre pour les équipes du World Championship 2022 de League of Legends . Huit équipes se sont qualifiées aux quarts de finale dimanche dernier, qui se dérouleront du 20 octobre au 5 novembre. Entre une Amérique du Nord sans aucune victoire jusqu’au dernier jour et une Europe essoufflée en phase retour, les espoirs s’amincissent pour les fans occidentaux. D’un autre côté, Top Esports , représentante chinoise, est la seule équipe majeure asiatique à sortir de la course prématurément.

Quelles chances pour Rogue ?

Rogue a remporté son premier titre régional cet été © Lance Skundrich/Riot Games

Depuis le début du mondial, tous les espoirs occidentaux pesaient sur les épaules des joueurs de Rogue . Restée en haut de tableau tout au long de l’année, l’équipe a remporté son premier titre cet été après des années de finales perdues. Au mondial de 2021, l’équipe sortait après les groupes : elle avait une revanche à prendre cette année. Et ce week-end, elle est bien devenue la seule survivante occidentale à avancer dans la phase de play-offs de la compétition.

Au terme des matchs allers, l’équipe avait déjà un pied dans la phase d’élimination avec le score avantageux de 3-0 et parmi les meilleures statistiques de leur groupe (meilleur ratio éliminations-morts, notamment). Mais ce tableau n’est pas dénué d’ombre. Si Rogue s’est emparée de la victoire nécessaire pour aller en quarts de finale du mondial, leurs dernières performances inquiètent en amont de leur prochain match.

En effet, sa victoire était écrasante contre les vietnamiens de GAM Esports, mais cette équipe n’a pas su les sortir de leur zone de confort. Mais contre les équipes favorites du groupe, les joueurs se sont ensuite écroulés, en perdant contre les sud-coréens de DRX puis les chinois de Top Esports. Si les vietnamiens n’avaient pas renversé Top Esports contre toute attente, la qualification de Rogue aurait été sérieusement remise en cause.

GAM Esports, quelques minutes avant leur victoire inespérée contre Top Esports :

C’est donc de peu que Rogue s’est hissée en quarts de finale. Alors qu’espérer pour son prochain match ? Elle affrontera JD Gaming, équipe chinoise restée invaincue jusqu’à son dernier match de groupes (perdu contre les sud-coréens de Gen.G). Championne d’été en LPL (ligue chinoise), c’est l’une des équipes pressenties favorites pour le titre suprême.

Mais le sort n’en est pas jeté pour autant. JD Gaming est une équipe qui combine l’explosivité de la Chine à un style imprévisible. Ses joueurs sont réputés pour trouver des angles inattendus afin de reprendre l’avantage ; et ce style de jeu n’est pas si éloigné de celui de Rogue. En ligue européenne, c’est l’une des meilleures équipes en teamfight (un statut qu’elle se partage avec MAD Lions). Nul doute que le best-of-five à venir sera le théâtre de nombreux retournements de situations, combats acharnés et de longues parties. C’est aussi pour cela que leur match fait partie des plus difficiles à prédire. Autrement dit, les espoirs sont permis pour l’Europe !

Pas de miracle pour Fnatic

Fnatic est l’une des équipes les plus imprévisibles d’Europe © Colin Young-Wolff/Riot Games

C’est un classique : Fnatic est toujours beaucoup attendue au mondial, en tant qu’équipe historique de la scène compétitive. Mais chaque année, elle est aussi l’équipe qui fait transpirer les fans, en tant que la plus imprévisible de la région. Et en 2022, elle n’y a pas fait exception.

Son tournoi n’avait pourtant pas si mal commencé : elle arrivait en groupes après une première place remportée en phase préliminaire (Play-In) et était première ex-aequo avec la représentante sud-coréenne T1 et chinoise EDward Gaming (toutes avec le score 2-1). Ces résultats étaient obtenus malgré des conditions défavorables (membres positifs au COVID, difficultés pour s'entraîner etc).

Mais en phase retour, au terme d’une pause de trois jours pour s’entraîner avant de revenir jouer sur scène, l’équipe s’écroule. Elle commence sa journée par une défaite aussi cuisante qu’inattendue contre Cloud9, en donnant à l’Amérique du Nord sa première victoire dans le tournoi. Fnatic termine le match avec le score catastrophique de 5-18 et sans avoir gagné l’avantage à un moment de la partie. La toplane de Wunder se fait décimer, puis la midlane tombe à son tour. La botlane est inexistante.

À cause de cette défaite, Fnatic perd sa meilleure chance de se qualifier. Elle enchaîne ensuite les défaites, contre T1 puis EDG. Alors qu’elle montre entre quelques signes de vie contre T1, avec un avantage pris en milieu de partie et une Akali redoutable sur Humanoid, elle se fait dominer par EDG toute la partie ; l’équipe chinoise ne subit que deux morts. La Jinx de Viper inflige le tiers des dégâts de l’équipe et détruit les objectifs de la partie un par un. Fnatic termine son mondial sur une journée de matchs désastreuse.

Clap de fin pour Targamas, le support belge

Targamas et G2 ont remporté le segment de printemps du LEC © Lance Skundrich/Riot Games

La pépite francophone Raphaël “Targamas” Crabbé a brillé au mondial, mais n’aura pas atteint les playoffs. Une sortie de course prématurée décevante selon lui, mais qui n’efface pas ses succès passés. Déjà au cours de la phase-aller, G2 Esports peine avec le score de 1-2. D’après le support, l’équipe arrivait pourtant confiante sur scène après de belles performances en entraînement (scrims), mais une différence de niveau conséquente s’est faite ressentir dans les matchs officiels.

Les espoirs restent permis pour G2 dans la phase de matchs retours, mais l’équipe n’a plus droit à l’erreur. C’est peut-être son début de journée catastrophique qui démoralise les joueurs et contribue à ses autres défaites. En effet, son premier match est censé être le plus prenable. Il l’oppose à la représentante nord-américaine passée par le Play-In (car en troisième place de la ligue), Evil Geniuses. Elle l’a battue en phase aller, et pourtant : l’américaine se transcende et le match se solde par une défaite cuisante.

G2 n’obtient que deux éliminations dans toute la partie (sur l’Ornn de Brokenblade), alors que le Lucian de Kaori décime toute l’équipe. Le Draven de Flakked est inexistant et le Lee Sin de Jankos ne peut pas s’exprimer. “J’ai honte”, disait Targamas au micro de Laure “Bulii” Valée au terme de la journée. “Pour moi, j’avais un bon niveau individuel … et puis il y a eu mon Thresh en 0/6. Malgré cela, on a continué à me soutenir, donc je vous remercie pour ça.”

Après cette défaite, G2 Esports est dos au mur : si elle perd contre les sud-coréens de DAMWON KIA, c’est la fin. JD Gaming, numéro 1 chinois, est la grande favorite du groupe (en 3-0), DK n’est pas à sous-estimer… et G2 a déjà perdu contre elle une première fois. Malgré une première élimination en sa faveur sur un gank de Jankos sur la toplane, DK prend le contrôle de la partie et ne le lâche plus jusqu’à la fin, avec un deokdam insaisissable sur son Lucian. G2 perd encore avec un écart énorme d’éliminations et de golds. La qualification en quarts s’échappe des mains des européens.

Libérée de tout enjeu, elle montrera plus de vie dans son ultime match contre JDG : G2 prend un avantage jusqu’en milieu de partie et Caps fait tout son possible pour porter la partie sur ses épaules avec sa Akali. Mais cela ne suffit pas et JDG remonte par de beaux combats autour des objectifs neutres de la carte, spécialité des équipes de LPL, et l’emporte.

Targamas signe une dernière performance moyenne chez G2 Esports au mondial. Mais cela n'entache pas le reste de sa saison pour autant. Pour sa première saison en ligue européenne (LEC) en suivant son année stratosphérique avec la Karmine Corp en 2021, le support belge a accumulé une victoire en LEC, une participation au Mid-Season Invitational, une seconde finale en été du LEC et enfin, une première participation au mondial. Même si l’équipe n’a pas atteint le top 8, Targamas est un joueur déjà très accompli, que l’on attend à revoir sur le devant de la scène l’année prochaine.

Qui ira en finale ?

Lee “Faker” Sang-Hyeok compte sa sixième participation au mondial © Riot Games

Maintenant que l’on a mis en lumière les performances des européens, une question subsiste : l’Asie est encore favorite, mais quelles équipes sont pressenties pour soulever la Coupe de l’Invocateur dans quelques semaines ? S’il y avait de clairs favoris en amont du mondial, la phase retour des groupes a semé le doute. Certaines équipes dominantes ont déçu, alors que d’autres se sont transcendées. Rogue écroulée après un 3-0, Top Esports en sortie de course, Royal Never Give Up battue à plate couture par Gen.G après une phase de groupes presque parfaite…

L’adaptation des équipes à l’environnement américain, leurs entraînements et surtout la meilleure lecture de la nouvelle meta (stratégie générale du jeu) sont autant de facteurs qui rebattent les cartes en play-offs. Chaque équipe se préparera pendant plusieurs jours aux quarts de finale, qui les verra affronter son adversaire en best-of-five (les premiers du tournoi), un format qui permet au mental et au sens stratégique de s’exprimer pleinement.

Les représentantes de la ligue chinoise (LPL) sont les mieux entraînées à ce format puisque ce sont celles qui disputent le plus de matchs en best-of-three (bo3) ou bo5 au cours d’une saison. Mais la ligue sud-coréenne (LCK) est également sur un format de bo3, alors que l’Europe dispute seulement des matchs uniques. Rogue est donc l’équipe la moins attendue au plus haut dans ce format. Mais ses joueurs chevronnés pourraient bien créer la surprise.

L’affiche à ne pas manquer : RNG contre T1

Quoiqu’il en soit, le match considéré comme le plus relevé sera celui opposant RNG à T1, ce vendredi 21 octobre à 23 heures. D’un côté, RNG, championne de printemps et du Mid-Season Invitational, n’a subi que deux défaites depuis le début de la compétition (incluant la phase de Play-In).

Quant à T1, elle a terminé les groupes avec le score de 5-1. Et même si son ralentissement de l’été a semé les doutes, il ne faudrait pas oublier sa domination record au printemps dernier. La triple championne du monde, toujours portée par Faker, a terminé le premier segment en 18-0 et avec le titre. Elle a ensuite perdu en finale du MSI contre RNG, puis en finale de l’été contre Gen.G, mais revient dans son meilleur momentum depuis son dernier titre mondial en 2016 avec l’espoir solide de remonter sur le trône.

Les quarts de finale du World Championship 2022 de League of Legends se lanceront ce jeudi 20 octobre à 23 heures, avec JD Gaming contre Rogue. La compétition pourra être suivie en français en direct ou en replay sur la chaîne Twitch OTP LoL.

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !