League of Legends : les 10 meilleurs moments des Worlds

Les Worlds, le rêve de Kameto et de la Karmine Corp, c’est l’équivalent de la Coupe du monde de League of Legends. Les meilleures équipes de chaque continent se retrouvent et s’affrontent devant des millions de spectateurs sur Twitch, YouTube et autres (avec un pic à 6 400 000 viewers pour la finale) pour s’adjuger la summoner’s cup.

Cette année, le tournoi avait lieu en Corée du Sud, bastion mondial de l’esport. La finale s’est jouée au Gocheok Sky Dome stadium, une salle pouvant accueillir 18 000 spectateurs (et ce fut évidemment le cas).

C’est là que Faker, la légende, a pu soulever une quatrième fois la coupe (devant ses fans pour la première fois) après une victoire face aux Chinois de Weibo Gaming. Gêné par une blessure cette année, puis parlant de retraite, le GOAT a fait un comeback incroyable.

Bien avant cette finale, les fans ont pu assister à plusieurs matchs d’une intensité absolument folle, notamment grâce au nouveau système « suisse » qui précédait les phases à élimination directe.

01 T1 écarte Team Liquid

T1 a lancé sa campagne face à Team Liquid © Colin Young-Wolff/Riot Games

Comme nous le disions ci-dessus, cette année, le format traditionnel des phases de poules a été remplacé par le format suisse. Via ce système, les équipes s'affrontent en fonction de leur bilan de victoires/défaites. Pour leur premier match, T1 est tombé sur les Américains de Team Liquid. Faker et ses coéquipiers ont mis un peu plus de temps que prévu pour se défaire de leurs adversaires qui en ont surpris plus d’un avec un niveau de jeu plus que correct. Il a fallu attendre un teamfight (comme souvent) excessivement propre de la part des Sud-Coréens et un doublé de Gumayusi pour voir T1 prendre l’ascendant.

02 Cloud9 et G2 Esport donnent tout

Comme T1, Cloud9 a attaqué les phases de qualifications de la meilleure des manières en battant les Européens de MAD Lions. Ils n’ont cependant pas réussi à enchaîner face à LNG Esports et Fnatic. Ils ont ensuite dû se coltiner T1 pour essayer de rester en vie dans le tournoi… Sans grande surprise, Faker et les siens ont rapidement pris le dessus pour compter jusqu’au 6 000 gold d’avance. En 22 minutes, la partie était terminée, un record sur la compétition.

Cloud9 a tout tenté lors des qualifications © Colin Young-Wolff/Riot Games Rasmus 'Caps' Winther de G2 était à son meilleur niveau © Christian Betancourt/Riot Games T1 est monté en puissance au long du tournoi © Colin Young-Wolff/Riot Game Les fans coréens ont soutenus leurs équipes jusqu'au bout © Colin Young-Wolff/Riot Games

Pour les champions européens de G2, l'aventure s’est également terminée lors du système suisse, en particulier à cause d’une défaite très décevante face à l’équipe américaine NRG. Mais G2 aura toutefois offert plusieurs moments de grand spectacle, que ce soit face à DK, Weibo Gaming ou Bili Bili. On peut notamment penser au dive de Caps et Yike sur Yagao avec la transformation du midlaner européen en sbire canon pour tanker la tour. Et surtout, surtout, à leur game face à Weibo Gaming qui va rapidement faire son entrée dans le top 5 des matchs les plus haletants de l’histoire des Worlds, avec un final totalement fou et un ulti de Broken Blade sur son Yone pour interrompre Weiwei et sauver Hans Sama, son ADC.

03 L’outsider sorti de la LPL

LNG Esport s’est peu à peu fait une place parmi les favoris de l’édition 2023 en passant rapidement les obstacles Fnatic, Cloud9 et KT Rolster. Scout et GALA, respectivement mid et ADC, ont réussi à porter l’équipe, notamment contre les Coréens de KT Rolster, sans oublier la fuite indécente de Zika sur son Jax face à trois membres de KT.

Les fans ont mis une ambiance folle pendant la compétition © Colin Young-Wolff/Riot Games LNG était en forme pour l'édition © Colin Young-Wolff/Riot Games Hans Sama a mis la barre très haut © Colin Young-Wolff/Riot Games

Pour terminer en tête de la phase suisse, il fallait ensuite battre JDG ou Gen.G, mais les deux équipes ont assumé leur statut de favoris des bookmakers, remportant tous leurs matchs de qualifications, que ce soit face à Bili Bili, BDS, LNG, G2, T1 ou GAM Esport.

04 La phase finale

Avec huit équipes encore en lice, le format a changé avec des matchs à élimination directe au meilleur des 5 (la première équipe qui gagne 3 manches passe au tour suivant). Alors qu’il ne restait qu’une équipe « occidentale » en quart de finale (NRG), les Chinois ont remporté tous leurs matchs, sauf pour LNG face à T1. En demi-finale, on avait donc les Chinois de Bili Bili face à Weibo Gaming, et JDG face à T1, dernière équipe Coréenne encore en lice sur ses terres.

05 TheShy (Weigo Gaming) au top

TheShy a brillé sur scène © Colin Young-Wolff/Riot Games

Au cours de leur demi-finale face à Bili Bili, Weibo Gaming a réussi à prendre le dessus, en grande partie grâce à leur toplaner : TheShy. Il s’est par exemple offert un 1v2 face à ON et Yagao au cours d’un affrontement hyper serré qui aura duré 5 games. La quatrième équipe chinoise a fini par sortir vainqueur au terme d’un dernier teamfight lui ouvrant la voie de la finale.

06 T1 prend sa revanche sur JDG

La botlane de T1 était prête pour la demi-finale © Colin Young-Wolff/Riot Games

Lors du troisième match, c’est Faker et Oner qui ont fait la différence avec une des actions les plus folles de ces Worlds : Oner, sur Rell, a réussi à flasher pour éviter l’ultime de Ashe avant de placer un combo monstrueux (E, Z, R) sur la botlane de JDG, Faker suivant avec son Azir. Le quatrième match verra T1 finir le travail en 31 minutes, avec un Keria MVP de la série grâce à ses teamfights chirurgicaux.

07 La grande finale

Avant la finale, les fans se demandaient si T1 parviendrait à glaner un quatrième titre (un record) ou si Weibo Gaming décrocherait une première victoire mondiale. Les 18 000 fans se sont entassés dans les sièges du Sky dome de Séoul alors que plus de 6 000 000 de joueurs s’installaient devant leurs écrans, un peu partout sur le globe.

Quelques instants avant la grande finale © Colin Young-Wolff/Riot Games

Dans une ambiance de feu, la tension était palpable. T1 a continué à sortir des picks hors méta avec notamment un Yone top pour Zeus, et à gérer le tempo des matchs d’une main de maître.

08 Keria sort du lot

Keria a été incroyable du début à la fin © Colin Young-Wolff/Riot Games

Les équipes étaient assez proches l’une de l’autre, avec assez peu de moves tentés en early (probablement en partie à cause de la pression colossale). Mais à 18 minutes de jeu, Keria a placé un ulti dévastateur sur sa Renata Glasc, permettant à Zeus et Faker d’enchaîner pour détruire l’équipe adverse. Après avoir sécurisé le baron, T1 avait pris les rênes de la game (et pas question de les lâcher).

09

Une atmosphère électrique © Colin Young-Wolff/Riot Games Et de quatre pour Faker © Colin Young-Wolff/Riot Games

Encore une fois, T1 a semblé jouer pour se faire plaisir pendant la draft de la deuxième game. Ils ont décidé d’aller encore plus loin cette fois-ci avec Draven, Nocturne et Gwen. Ces choix audacieux ont désarçonné Weibo et les Coréens ont assez facilement gagné la deuxième manche, ne les laissant qu’à une petite victoire du titre mondial.

10 Faker, au début et à la fin

Tentant le tout pour le tout et optant pour une compo axée sur un wombo combo dévastateur, Weibo a choisi Azir, Bard et Kennen pour la troisième game. Ce choix s’est avéré payant en early puisque les Chinois sont restés au contact des Coréens. Mais finalement, une erreur de coordination entre Bard et Kennen a permis à Faker de montrer toute l'étendue de son talent. Celui qui a remporté son premier titre en 2013 a pris un triplé sur son Akali, donnant l’avantage à son équipe qui va en profiter pour plier la game en 25 minutes.

T1 fête sa victoire © Colin Young-Wolff/Riot Games La victoire pour T1 © Colin Young-Wolff/Riot Games Faker soulève une nouvelle fois la coupe © Colin Young-Wolff / Riot Games

Après quelques années en demi-teinte, cette victoire fait figure de retour triomphant pour le midlaner légendaire qui, pour la première fois, pouvait célébrer un titre chez lui, en Corée. Il faut dire que T1, après avoir renouvelé son roster, n’avait plus gagné les Worlds depuis 2018, une éternité pour une structure aussi dominatrice habituellement. Après sa performance en finale, c’est Zeus, le toplaner, qui a été élu MVP.

Alors que la saison de League of Legends a pris fin, vous pourrez retrouver T1 lors du Red Bull League of Its Own , le 9 décembre à Berlin, où ils affronteront entre autres la Karmine Corp. L’équipe de Kameto , qui a récemment rejoint la LEC, va pouvoir se tester face aux champions du monde. Le Ryze de Saken doit trépigner d’impatience.