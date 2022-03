Wout van Aert prêt pour les grandes classiques du printemps

Wout van Aert: Je me sens prêt. Après la fin de la saison de cyclo-cross, j’ai profité d’une plus longue période que d’habitude pour me préparer à la route. Je me suis aussi bien reposé. Ça m'a donné encore plus envie de revenir à la compétition. Physiquement, j’ai eu plus de temps pour me préparer et m’entraîner.