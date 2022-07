Comment Wout van Aert a ramené le maillot vert à Paris

Wout van Aert a réalisé le Tour de France idéal. Le cycliste belge s'était fixé comme objectif de remporter le classement par points de cette 109ème édition, et il l'a fait. van Aert a totalisé 480 points, soit 194 points de plus que Jasper Philipsen, deuxième coureur du classement.

Leader du classement par points dès la deuxième étape et jusqu'à la 21ème et dernière étape à Paris, Wout van Aert a porté le célèbre maillot vert pendant toute la course. Les points de cette compétition étant attribués aux coureurs qui remportent (ou se classent bien dans) des étapes, des contre-la-montre et des sprints intermédiaires.

C'est la 4ème participation de van Aert au Tour de France © Kramon/Red Bull Content Pool

Le Belge, lui, a remporté trois étapes (dont un contre-la-montre), a terminé quatre fois deuxième et une fois troisième. Il a aussi été particulièrement efficace dans les sprints intermédiaires, ce qui lui a permis de porter le maillot jaune (celui que porte le leader du classement général) pendant quatre jours au début du Tour.

Mais le Tour de van Aert ne se résume pas qu'à la réalisation de ses propres objectifs. Il a joué un rôle majeur pour que son coéquipier danois, Jonas Vingegaard, remporte le classement général, notamment dans les épreuves de montagnes.

Voici les étapes clés de son Tour de France 2022.

01 Étape 1 : Un départ fulgurant

Le 1er juillet, Wout van Aert et les 176 autres cyclistes professionnels entament le périple du Tour de France 2022 à Copenhague pour la première des trois étapes prévues dans le pays, avant le départ pour la France. L'étape d'ouverture est un contre-la-montre individuel, une discipline dans laquelle van Aert se distingue particulièrement, ayant été deux fois champion de Belgique et médaillé d'argent aux championnats du monde.

L'épreuve se déroule dans des conditions humides, mais avec son expérience du cyclo-cross, il parvient à en tirer avantage et enregistre d'abord le meilleur temps. Mais l'un des derniers coureurs à partir, le Belge Yves Lampaert, fait mieux et réduit de cinq secondes le temps de van Aert, qui doit alors se contenter d'une deuxième place.

Wout van Aert à Copenhague © Kramon/Red Bull Content Pool

02 Étape 2 : Wout van Aert s'empare du maillot jaune

La deuxième étape qui part de Roskilde à Nyborg se termine par un sprint. Wout van Aert est à deux doigts de remporter sa première étape du tour, mais il est devancé sur la ligne par le néerlandais Fabio Jakobsen. Malgré cette deuxième place, Wout van Aert prend la tête du classement général de la course grâce aux secondes qu'il a obtenues en terminant deuxième. Il prend donc le maillot jaune et conserve la tête du classement par points.

Wout van Aert en jaune pour la première fois de sa carrière © Kramon/Red Bull Content Pool Enfiler le maillot jaune procure une sensation exceptionnelle. J'en ai été proche de nombreuses fois, mais cette fois, j'ai réussi. Wout van Aert

03 Étape 4 : Première victoire d'étape en jaune

Le Tour de France est enfin de retour sur le continent français, avec une étape de Dunkerque à Calais pour la 4ème étape. Wout van Aert y fait une nouvelle course agressive en jaune, faisant une échappée en solo à 10 km de l'arrivée qui lui permet de s'emparer de sa première victoire d'étape de 2022.

Une 4ème étape victorieuse © Michael Steele/Getty Images Le maillot jaune me donne des ailes. C'est certainement l'une de mes plus belles victoires. Wout van Aert

04 Étape 6 : van Aert honore le maillot jaune

Wout van Aert perd la tête du classement général au profit du slovène Tadej Pogačar lors de la 6ème étape entre Binche et Longwy. Mais il se bat puisqu'il parvient à s'échapper avec deux autres coureurs au début de l'étape, puis seul à 30 km de l'arrivée. Ses efforts sont vains puisqu'il est rattrapé et dépassé à 11 km de l'arrivée et sort du top 10 au classement général. Wout van Aert se concentre désormais sur l'aide qu'il peut apporter à Jonas Vingegaard, son leader, dans la lutte pour le classement général et sur la récolte de points pour le classement par points.

Wout a passé 4 jours à rouler avec le maillot jaune © Kramon/Red Bull Content Pool

05 Étape 8 : Wout s'impose dans un sprint final

Le Tour se dirige vers la Suisse pour la huitième étape et celle-ci s'avère mémorable pour van Aert puisqu'il y remporte sa deuxième victoire d'étape. L'étape se décide au sprint et cette fois, van Aert, qui porte à nouveau le maillot vert, parvient à dépasser le peloton pour l'emporter, après avoir terminé deuxième aux sprints des étapes 2 et 3.

De retour en vert © Kramon/Red Bull Content Pool C'était une étape importante pour accroître mon avance au classement par points. Il y avait beaucoup de pression sur le sprint final. Wout van Aert

06 Étape 15 : Une deuxième place honorable

Après plusieurs jours compliqué dans les montagnes, où van Aert roulait pour son leader, le Belge prend un peu de liberté lors de l'arrivée de la 15ème étape. S'il fait d'abord la course dans un groupe de trois échappés, il revient ensuite dans le peloton à la demande de son équipe. Surpuissant dans le sprint final, van Aert ne parvient pourtant pas à rattraper Jasper Philipsen qui s'empare de la victoire. Le Belge s'offre ce jour une quatrième deuxième place.

07 Étape 17 : Victoire au classement par points à 4 étapes de l'arrivée

Wout van Aert a mathématiquement remporté le classement par points lors de la 17ème étape entre Saint-Gaudens et Peyragudes après avoir terminé deuxième du sprint final de l'étape, portant son total de points à 399. Avant d’entamer cette étape, van Aert possédait 219 points d’avance sur Tadej Pogacar, son poursuivant le plus proche. En prenant 17 points lors du sprint de la Barthe-de-Neste, il était donc assuré de ne plus quitter ce maillot vert, étant donné qu’il n’y avait plus que 220 points à prendre.

van Aert à Carcassonne © Kramon/Red Bull Content Pool Un engagement total © Kramon/Red Bull Content Pool

08 Étape 18 : van Aert sacrifie une victoire d'étape

van Aert se lance rapidement dans une échappée lors de cette étape de haute montagne dans les Pyrénées. En tête de la course pendant la majeure partie de la journée, il se détache des autres coureurs dans une montée. Il est alors en mesure de remporter une grande étape. Derrière lui, la bataille pour le classement général au temps se joue entre Vingegaard et son plus proche challenger, Tadej Pogačar. van Aert ralentit son effort dans la dernière montée pour attendre que Vingegaard le rattrape. Dans un dernier effort, van Aert augmente le rythme. Vingegaard remporte la victoire d'étape et van Aert termine troisième.

09 Étape 20 : Wout remporte le contre-la-montre

Malgré ses efforts gargantuesques lors de la 18ème étape, van Aert se remet et s'offre une troisième victoire d'étape lors d'un contre-la-montre de 40,7 km entre Lacapelle-Marival et Rocamadour. Avec un chrono à 47m 59s, il est 24 secondes plus rapide que le deuxième, son coéquipier Vingegaard. Vingegaard s'assure ainsi la victoire du maillot jaune au classement général.

Wout van vert © Kramon/Red Bull Content Pool C'était un scénario de rêve. Je remercie tous mes coéquipiers et toute l'équipe. C'est incroyable. Wout van Aert

10 Étape 21 : L'heure de la fête à Paris

van Aert choisit de ne pas disputer le sprint sur l'arrivée emblématique des Champs-Élysées lors de la dernière étape. Au lieu de ça, il franchit la ligne d'arrivée côte à côte avec ses cinq coéquipiers, dont , Vingegaard, le vainqueur de ce Tour, pour une célébration commune.

Il termine le Tour avec 480 points, soit le plus grand nombre de points de l'ère moderne, et termine 22ème au classement général. Il reçoit également le prix "super-combatif" pour avoir été le coureur le plus combatif de cette édition de la Grande Boucle. Au vu de ses excellentes performances au cours des trois dernières semaines, ce prix est amplement mérité. Il ne lui reste plus qu'à récolter les points et profiter de ce prix devant le public.

Wout van Aert remporte le classement par points © Kramon/Red Bull Content Pool

