Mais qui est Wout van Aert ?

Van Aert est né en 1994 à Herentals, une ville qui a donné naissance à l'une des légendes les plus célèbres du cyclisme belge, Rik van Looy, vainqueur cinq classiques d'un jour, de deux titres mondiaux et du classement par points du Tour de France.

Wout est un cousin du néerlandais Jose van Aert, coureur pro de 1988 à 1994 et ancien participant du Tour et du Giro. Un homme qui n'a évidemment jamais atteint les sommets tutoyés par son cadet, mais assiste à ses courses dès qu'il le peut.

