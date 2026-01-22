Récupération, moteurs et pénalités : les nouveautés du WRC 2026

Cela semblait impossible, Sébastien Ogier l’a fait : une nouvelle fois sacré champion du monde en 2025, le pilote a réussi à se porter à la hauteur de l’autre légende française du WRC , Sébastien Loeb . Réussira-t-il à atteindre les dix titres en 2026 ? Réponse dans quelques mois. En attendant le premier rallye de l’année, qui aura lieu à Monte-Carlo, du 22 au 25 janvier , on fait le point sur la réglementation pour cette nouvelle saison.

Le neuvième titre de Sébastien Ogier est devenu une réalité © Red Bull Content Pool

01 Quelles sont les nouveautés dans le championnat des pilotes ?

Titré malgré une participation partielle en 2025 , Sébastien Ogier repart à l’assaut avec un dixième sacre en ligne de mire. Dans une interview à Reuters, il expliquait : “Maintenant, on est tous les deux en haut. Je pense que c’est plutôt une fierté pour la France d’avoir deux champions qui ont autant dominé un sport pendant aussi ⁠longtemps.” À 42 ans, le pilote Toyota sait où il va : “L’objectif est de continuer à se faire autant plaisir que l’année dernière et d’essayer de maintenir ce niveau de performance qui est quand même assez exceptionnel, même si je suis conscient que ça ne va pas être facile.” Mais qu’en est-il de ses concurrents ?

02 Kalle Rovanperä change de décor

Kalle Rovanperä, vainqueur du Rallye Safari © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Le double champion du monde finlandais a décidé de mettre sa carrière en WRC en pause. Par contre, pas question pour lui d’abandonner le motorsport. Désormais, il évolue en Super Formula, avec l’idée de gravir les échelons pour, peut-être, décrocher un jour un baquet en Formule 1. Ralenti par des soucis de santé lors de ses premiers tests, à 25 ans, le natif de Jyväskylä a encore le temps de convaincre et de progresser.

03 La liste des pilotes alignés en 2026

Voici tous les pilotes et leurs différentes équipes pour la saison à venir :

Toyota Racing : Sébastien Ogier

Toyota Racing : Sami Pajari

Toyota Racing : Takamoto Katsuta

Toyota Racing : Elfyn Evans

Toyota Racing : Oliver Solberg

M-Sport : Joshua McErlean

M-Sport : Jon Armstrong

Hyundai Motorsport : Thierry Neuville

Hyundai Motorsport : Dani Sordo

Hyundai Motorsport : Adrien Fourmaux

Hyundai Motorsport : Hayden Paddon

04 Les modifications du règlement en 2026

Cette année, le WRC n’a pas complètement bouleversé l’ordre établi comme cela sera (théoriquement) le cas en Formule 1. Découvrez les changements pour 2026 :

Des temps de repos mieux régulés

En 2025, lors de plusieurs étapes, les organismes ont été poussés à bout par des horaires à rallonge, souvent dans des conditions extrêmes avec de fortes chaleurs. Désormais, les équipages et membres des équipes devront avoir un repos égal au nombre d’heures de compétition. De même, ces périodes de récupération seront de dix heures au minimum.

Nouvelles pénalités

Vous vous en doutez : le parcours est balisé avant les reconnaissances, et les chicanes y sont clairement indiquées. De plus, elles sont aussi présentes dans le road book. Malheureusement, au cours d’une spéciale, il peut arriver qu’une voiture déplace involontairement un élément indiquant le virage à venir. Depuis 2025, des pénalités sont distribuées. Cette norme se précise en 2026 : pour être déclaré fautif, il faudra qu’un pilote ait totalement déplacé l’élément. Globalement, il s’agit d’inciter les pilotes à se montrer plus prudents à l’approche de ces obstacles.

Changement de moteur

À partir de cette année, les pilotes victimes d’une panne moteur pourront le remplacer (sauf pour les Rally1 qui marquent des points au classement constructeurs). Par contre, une pénalité d’une heure sera donnée et aucun point ne pourra être acquis par l’équipage.

05 Qu'en est-il de la stratégie au WRC ?

Le rallye est intense. Les pilotes doivent s'attaquer à quatre étapes par session, en suivant à la lettre leurs notes tout en réagissant aux changements de surface de la piste. Ils peuvent effectuer des réparations sur la route, comme changer un pneu crevé, mais les réparations plus importantes doivent être effectuées au parc d'assistance. Et être le plus rapide n'est pas toujours avantageux : le pilote classé premier ouvre la première étape le lendemain matin. Les pilotes appellent cela le balayage, car pendant la nuit, la surface est devenue sale et glissante, ce qui désavantage le pilote de tête, en particulier sur les graviers. C'est l'un des principaux obstacles auxquels s’était heurté Thierry Neuville dans sa lutte pour le titre en 2024.

Sébastien Ogier roule dans les rues de Sardaigne © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

06 L'énergie hybride est exclue depuis 2025

Le WRC est confronté à un exercice d'équilibre qui consiste à essayer de maintenir le rallye passionnant non seulement pour les fans, mais aussi pour les constructeurs. Le sport est tiré dans deux directions différentes étant donné la nécessité de développer des véhicules économes en carburant, qui utilisent à la fois des carburants durables et des technologies émergentes telles que l'hydrogène. En fin de compte, l'accord a été d'abandonner les unités hybrides coûteuses et complexes introduites en 2022.

Depuis 2025, les voitures de Rallye1 sont propulsées par des moteurs à combustion interne turbocompressés de 1,6 litre fonctionnant à 100 % avec des carburants durables, ce qui contribue à réduire les coûts supportés par les équipes. Débarrassées du kit hybride de 87 kg, les voitures sont beaucoup plus légères, le poids minimum des voitures de Rallye1 passant de 1 260 kg à 1 180 kg. Plus grande accélération, et moins de carburant.

Mondial : le WRC se déroule sur quatre continents © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

07 Que se passe-t-il lors d'un rallye WRC ?

Le championnat du monde des rallyes est véritablement mondial, puisqu'il se déroule sur quatre continents et sur une grande variété de surfaces, de l'asphalte aux graviers, en passant par la terre et la neige. Les pilotes s'affrontent sous des températures allant de 42°C à -30°C. Un rallye est également un événement de longue durée, commençant par...

Reconnaissance : Généralement deux jours pendant lesquels l'équipage s'exerce à parcourir l'itinéraire à une vitesse limitée afin de prendre des notes détaillées. Dans les courses sur circuit, les pilotes font 200 fois le tour de la piste au cours du week-end, mais les pilotes de rallye ne voient une étape qu'une fois par an. La reconnaissance les aide à déterminer leur vitesse d'approche et de sortie, et à prendre note des dangers tels que l'eau, les rochers et les sauts potentiels.

Un parc d'assistance du WRC © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Essais : Le jeudi matin est consacré à un test à pleine vitesse au cours duquel les équipes peaufinent les réglages de leurs voitures en fonction de la surface. Les réglages sont les suivants : des pneus épais, une hauteur de caisse élevée et un jeu maximal dans la suspension pour les spéciales de gravier bosselées, et des pneus fins, une hauteur de caisse basse et une suspension rigide pour le tarmac.

Les super-spéciales : Le jeudi soir a lieu la cérémonie de départ, suivie d'une super-spéciale dans la ville hôte. Les SSS se présentent sous différentes formes, mais les plus populaires sont les face-à-face, où deux voitures s'affrontent sur un circuit en boucle, ou un sprint sur un parcours composé d'une sélection de surfaces et d'obstacles.

Rallye : Le vendredi et le samedi sont deux longues journées de spéciales qui poussent les voitures et les équipages dans leurs derniers retranchements. Les équipages se rendent à la liaison au début de la spéciale. Trois voitures zéro - comme les pace cars en F1 - parcourent la spéciale à toute vitesse pour s'assurer qu'il n'y a pas de spectateurs avant que la voiture de tête n'établisse son temps, suivie à trois minutes d'intervalle par la voiture la plus rapide suivante.

Le départ cérémonial du Rallye Monte-Carlo © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Power Stage : Le dimanche, une nouvelle matinée complète de rallye et une dernière Power Stage dans l'après-midi clôtureront le week-end. Les pilotes retournent ensuite dans la ville hôte pour le podium et la cérémonie de clôture.

Elfyn Evans en action au Rallye Safari © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

08

Les crews et les équipes marquent des points à chaque manche, mais le système de points a été modifié pour décourager les équipes d'économiser des pneus pour la Power Stage du dimanche. Les 10 premiers du samedi marquent 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1 points. Le dimanche, les sept premiers marquent 7-6-5-4-3-2-1 points, auxquels s'ajoutent 5-4-3-2-1 points pour les cinq premiers de la Power Stage du dimanche, soit un total de 30 points pour la meilleure équipe.

Dans le championnat des constructeurs, les équipes d'usine peuvent engager jusqu'à trois voitures par rallye, mais seules les deux premières peuvent marquer des points dans le championnat. Les équipages courent contre la montre et le vainqueur est donc celui qui réalise le temps le plus court sur l'ensemble des étapes, c'est-à-dire le plus rapide au classement général.

Thierry Neuville à l'attaque au Rallye Monte-Carlo © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

09 Un rapide historique du WRC

La marque française Alpine a été la première championne, et son étonnante A110 en a été la vedette. Les pilotes vainqueurs ? Au début, c'était moins important que la voiture. Il a fallu attendre 1977 pour qu'un prix soit décerné au pilote et au copilote vainqueurs, mais il a fallu attendre Björn Waldegård en 1979 pour qu'un champion du monde des rallyes soit couronné. Avec ABBA en tête des hit-parades et Borg gagnant au tennis, 1979 était une grande année pour être Björn.

Depuis, le titre a été remporté par 16 pilotes, deux Français dominent le livre des records - Sébastien Loeb et Sébastien Ogier neuf titres chacun.

10 L'évolution des voitures

Depuis les débuts du rallye, les voitures ont évolué au fur et à mesure que les constructeurs testaient sur route les derniers développements pour les voitures de série. Au cours de la première décennie, il s'agissait de voitures à propulsion arrière telles que la Ford Escort RS, la Fiat 131 Abarth et la Lancia Stratos qui faisait tourner les têtes. Dans les années 80, les nouvelles règles du groupe B ont vu l'introduction des turbos, ce qui a conduit à l'Audi Quattro, une voiture à quatre roues motrices qui a changé la donne.

Sébastien Ogier pilote la VW Polo R © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Les superbes bolides du groupe B ont inauguré les années de gloire du WRC, mais deux graves accidents survenus en 1986 ont sonné le glas de cette époque et marqué l'avènement du groupe A. Cette nouvelle génération était plus proche des voitures de série et moins chère à produire, ouvrant ainsi le championnat à de nouvelles équipes et de nouveaux équipages. Lancia a ouvert la voie avec la Delta Integrale, et dans les années 90, le championnat était dominé par la Subaru Impreza, la Mitsubishi Lancer Evolution et la Toyota Celica GT4.

Les constructeurs ayant du mal à fabriquer des voitures de rallye homologuées pour la route, le WRC a introduit les World Rally Cars en 1997, ouvrant une ère de domination d'abord pour Citroën avec la Xsara, la C4 et la DS3, puis pour VW et la Polo R WRC. Les règles ont été modifiées en 2017 pour donner aux voitures beaucoup plus de puissance et plus de composants aérodynamiques pour les garder plantées. En 2022, le WRC a inauguré des voitures hybrides plus vertes, la puissance des moteurs économes en carburant étant renforcée par un moteur électrique de 100Kw, ce qui porte la puissance à plus de 500bhp. En 2025, ces derniers feront place à des moteurs 1,6l turbocompressés plus simples et robustes afin de réduire les coûts et d'augmenter la concurrence dans le championnat.

La dream team © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

11 Une manche du WRC vue par Kalle Rovanperä

Même s’il est aujourd’hui parti du côté de la Super Formula, voici à quoi ressemblait une manche pour le double champion du monde finlandais.

La préparation mentale de Rovanperä commence quelques jours avant le rallye, lorsqu'il étudie les vidéos des rallyes précédents, principalement des clips embarqués, mais s'il y a une nouvelle étape, le WRC fournit des vidéos de reconnaissance pour aider les équipages à apprendre l'étape.

Lorsque Rovanperä et son copilote Jonne Halttunen arrivent au parc d'assistance, ils ont une longue liste de vérifications à effectuer, de la reconnaissance de la spéciale pour prendre des notes sur le rythme à la réunion de l'équipe pour discuter des meilleurs réglages et de la stratégie du rallye. Après le shakedown, le départ cérémonial et la super spéciale du jeudi, ils s'approchent de la ligne de départ de la première spéciale. C'est à ce moment-là que l'équipe doit faire le vide dans son esprit et se concentrer sur ses performances.

"Quand je suis vraiment sur la ligne de départ et que je me prépare à conduire, j'ai mes propres petites routines : Je tape dans mes mains pour me réveiller un peu et m'aider à me concentrer", explique Rovanperä. "Ensuite, je prends environ 20 secondes pour faire le vide dans mon esprit, tout fermer et me concentrer."

Les vendredis sont de longues journées au volant, et il fait nuit lorsque les voitures rentrent au parc d'assistance, et il est encore plus tard avant que Rovanperä puisse dîner et rentrer à son hôtel. "Le vendredi est une journée chargée, et nous ne finissons pas avant qu'il ne soit tard, alors après le rallye, nous regardons les vidéos des étapes du samedi pour nous préparer. C'est une nuit assez longue."

Le samedi est une autre longue journée, et il n'y a pas de répit jusqu'à la Power Stage du dimanche après-midi avant de se diriger vers l'arrivée et (avec un peu de chance) le podium. "C'est la meilleure partie parce qu'un rallye, c'est six jours de dur labeur et si vous avez un bon résultat, c'est un grand sentiment d'accomplissement. C'est vraiment agréable de se détendre et de profiter de ce sentiment." Le dimanche soir, il y aura peut-être un dîner d'équipe amusant ou une réception avec un sponsor ou - tout aussi probablement - un retour direct à la maison, prêt à commencer à se préparer pour la prochaine manche.

Ott Tänak baptise le nouveau champion Kalle Rovanperä en Nouvelle-Zélande © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

12 Les règles du WRC

En rebondissant sur des rochers déchiquetés et d'énormes sauts, les voitures subissent beaucoup de chocs, et le pilote et le copilote doivent être en mesure d'effectuer des réparations courantes, comme un changement rapide de pneus ou une remise en forme de la carrosserie. La voiture de rallye est chargée d'un équipement de base, comprenant divers outils, du ruban adhésif et un cric pour soulever la voiture. Personne d'autre ne peut travailler sur la voiture, mais les fans peuvent aider à pousser une voiture sur la route ou à la remettre sur ses quatre roues - un avantage pour les spectateurs.

Les équipes ne peuvent pas modifier la configuration de la voiture ou quoi que ce soit qui puisse affecter les performances sans se voir infliger une pénalité de temps. Cela peut être un risque calculé, mais les travaux importants doivent être effectués par les mécaniciens dans le parc d'assistance. Et encore, cela doit se faire dans des périodes strictement réglementées de 15 minutes le matin, 30 minutes à l'heure du déjeuner et 45 minutes le soir. Pendant la nuit, les voitures sont enfermées et stockées.

Si les voitures ne peuvent pas être réparées sur la scène, elles peuvent être remorquées jusqu'au parc d'assistance, et si l'équipe peut la réparer, elle peut repartir le lendemain matin avec une pénalité de 10 minutes. Il n'est pas rare que des équipes réussissent à marquer des points après un redémarrage.

Si une voiture de rallye - ou l'un des membres de l'équipage - est irrémédiablement endommagée lors d'une étape, elle est retirée.

13 Les séries de soutien du WRC

En plus du championnat principal, un rallye WRC comprend plusieurs compétitions de soutien qui servent de terrain d'essai pour les talents qui cherchent une place dans le championnat principal.

WRC2 : Les voitures de la série Rally2 sont l'équivalent des voitures R5 avec des voitures compétitives comme la Ford Fiesta, la Skoda Fabia R5 et la Citroën C3, la Toyota GR Yaris et la Hyundai i20 N. Les équipages peuvent participer à un maximum de sept rallyes au cours de la saison et les six meilleurs résultats comptent pour leur championnat. Limiter le nombre de manches permet de maintenir les coûts à un niveau bas et de créer plus d'opportunités pour les pilotes : en 2024, il y a 50 équipages en compétition en WRC2 qui marquent des points à partir de cinq.

Junior WRC : c'est ici que les futurs pilotes du WRC affinent leurs compétences lors des principaux rallyes du championnat et aux côtés des meilleurs équipages et équipes. Sébastien Ogier, Elfyn Evans et Thierry Neuville font partie des diplômés. Dans ce cas, Junior est un terme assez large puisque les pilotes âgés de 30 ans au maximum sont éligibles. Pour limiter les coûts, ils conduisent les mêmes modèles de Fiesta Rally3s que ceux utilisés en WRC3. L'équipe championne gagne une inscription gratuite pour participer en WRC2 à quatre manches européennes du WRC au volant d'une Ford Fiesta Rally2 préparée par M-Sport.

Pour voir les pilotes en action, rendez-vous dès le 22 janvier pour le Rallye de Monte-Carlo !