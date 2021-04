WRC 9 sur Switch : tout ce qu'il faut savoir

Dévoilé l’année dernière, WRC 9 a reçu un bel accueil de la part des gamers. Affichant une multitude de fonctionnalités, de pistes et de rallyes mythiques, mais aussi un gameplay mêlant technicité et accessibilité, le jeu vient de débarquer sur Nintendo Switch .

Nous nous sommes entretenus avec Sébastien Waxin, chef de projet course chez Nacon , pour discuter de la sortie du jeu sur cette console et savoir comment devenir le pilote de référence sur les pistes les plus exigeantes de la planète.

Nous avons tout d’abord demandé à Waxin son ressenti sur ce nouvel opus WRC . Ce dernier nous a affirmé qu’il s’agissait d’un défi encore plus conséquent que l'année passée (WRC 8 avait été le premier opus à être proposé sur Switch ) le jeu ayant été développé, cette fois-ci, pour un plus grand nombre de consoles (dont la dernière génération de PlayStation et Xbox ).

"Nous avons pris le temps nécessaire pour sortir cette dernière version du jeu" explique-t-il. "Le résultat est vraiment concluant et pouvoir jouer où que vous soyez est vraiment satisfaisant."

Les jeux de rallye sur Switch étant une rareté, les éditeurs du jeu ont pris le temps d’écouter les demandes des joueurs, particulièrement exigeants : "Nous avons dû répondre à ces attentes spécifiques car de nombreux propriétaires de Switch recherchent une expérience de jeu propre à cette console. Il a notamment fallu optimiser le gameplay" explique Waxin.

Tirer les leçons de WRC 8

Waxin explique que le premier point important pour répondre aux attentes des joueurs a été de proposer le même niveau de contenu sur Switch que sur les autres versions déjà disponibles. À la fois en termes de voitures et de courses, mais aussi en matière de modes de jeu. Il ajoute également que des leçons ont été tirées depuis WRC 8, un opus qui avait présenté certaines difficultés d’adaptation aux spécificités techniques de la console.

Screenshot de WRC 9 © KT Games

"C'est un défi qui en valait la peine, car 18 mois après la sortie de WRC 8 sur Nintendo Switch , nous avons encore plus de 500 000 spéciales disputées par mois sur cette plateforme. Nous avons même enregistré quelques pics à un million de spéciales parcourues par mois en 2020. Nous avons donc optimisé le jeu pour WRC 8 tout en nous attelant à offrir une expérience encore plus concluante pour WRC 9."

"Le seul mode que nous n'avons pas pu transférer sur la Switch est le nouveau mode copilote, que nous avions proposé en extension sur les autres plates-formes. Une mise à jour post-lancement donnera bientôt accès, sur Switch , au mode multijoueur en ligne ou en local et à d'autres défis."

Et en parlant de défis, Nacon a également du composer avec les variations de performances d'un titre pouvant être joué en mode portable ou docké.

"Avec la série WRC , nous essayons d'être aussi réalistes que possible en termes de graphisme et de gameplay", explique Waxin. "De toute évidence, vous ne pouvez pas trouver la même gamme de périphériques de course pour Switch que sur PC, par exemple. Avec cette plate-forme, vous savez que les joueurs joueront avec une manette ou même directement en mode portable. Pourtant, il a fallu garder l’ADN du jeu et le rendre aussi réaliste que possible, ce qui n’a pas été la partie la plus facile."

Riche en fonctionnalités

Si Nacon et les développeurs de chez KT Games ont travaillé d'arrache-pied pour apporter les mêmes fonctionnalités sur Switch que sur les autres plate-formes, nous avons demandé à Waxin ce qui le motivait le plus au moment de proposer une nouvelle expérience de jeu aux gamers.

"Encore une fois, parvenir à fournir le même contenu sur cette console a été un vrai défi. Il est donc difficile de choisir un mode en particulier. Nous savons que certains joueurs ont rencontré des problèmes avec le mode "Carrière" sur la version précédente du jeu Switch. Donc, cette année, nous voulons vraiment qu'ils en profitent, car l’expérience mérite d’être retentée avec ce mode. Gérer son team et son calendrier tout en propulsant son pilote au sommet du game, c'est une belle expérience."

Par ailleurs, Waxin révèle que son équipe a travaillé avec des pilotes de rallye professionnels afin d’affiner les indications mentionnées pendant les spéciales, histoire de les rendre beaucoup plus détaillées et précises qu’avant : "Cela améliore la sensation et donne un phrasé plus naturel à votre copilote. C’est moins robotique. Chaque année nous essayons d'améliorer cet aspect des choses. Comme vous le savez, le rallye est une discipline de précision et de vitesse, donc chaque détail compte pour pouvoir signer le meilleur temps possible."

Nouvel opus, nouveaux rallyes

Sur WRC 9, le joueur pourra se tester sur trois nouveaux rallyes et certains des terrains les plus difficiles au monde. "Pour moi, le Rallye du Japon est incroyablement exigeant" explique Waxin. "Conduire en montagne aussi vite que possible sur des sections très serrées est un défi de taille. Il faut également faire attention à certains obstacles, qui sont très proches de la route, et éviter les barrières de sécurité. Cela dit, j’apprécie également la Nouvelle-Zélande, où l'on a parfois l'impression de danser avec sa voiture en la jetant d'un virage à l’autre et en jouant avec le transfert de poids. C'est vraiment une excellente expérience."

Quant à savoir si la prochaine édition sera de nouveau proposée sur la console Nintendo, Waxin est catégorique : "Oui. Cette plate-forme est toujours sur notre feuille de route pour les prochains jeux WRC. La Switch vous permet de jouer à votre jeu où que vous soyez. Même si c'est quelque chose que nous commençons à voir avec le cloud gaming pour d'autres plates-formes, le système n’est pas encore aussi développé qu’il peut l’être sur cette console." Bien reçu !