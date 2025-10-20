© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
WRC
Rovanperä s’impose au Rallye d’Europe centrale, 9e titre pour Toyota !
Kalle Rovanperä a remporté avec autorité le Rallye d’Europe centrale 2025, scellant le neuvième titre constructeurs de Toyota et relançant un duel à trois intense pour la couronne mondiale.
Kalle Rovanperä a une nouvelle fois démontré son sang-froid. Le pilote finlandais s’est imposé ce week-end au Rallye d’Europe centrale, décrochant son troisième succès de la saison après les Canaries et la Finlande. Une victoire maîtrisée qui permet à Toyota Gazoo Racing d’obtenir son cinquième titre constructeurs consécutif et de dépasser Citroën au palmarès, avec désormais neuf couronnes mondiales.
L’épreuve, marquée par des conditions piégeuses sur les routes frontalières entre l’Allemagne, l’Autriche et la République tchèque, a basculé samedi lorsque Sébastien Ogier, jusque-là en tête, est sorti de la route dans l’étape de Keplý. En prenant les commandes à ce moment-là, Rovanperä n’a plus jamais été inquiété, gérant son avance avec sérénité pour s’imposer avec 43,7 secondes d’avance.
« C’est fantastique d’être de retour sur l’asphalte. Le titre est encore jouable, on va continuer à y croire », a commenté le Finlandais.
Derrière lui, Elfyn Evans a arraché la deuxième place à Ott Tänak dans la Wolf Power Stage, profitant d’une erreur du pilote estonien sur la spéciale Beyond Borders 2. Le Gallois s’impose finalement avec 5,6 secondes d’avance et reprend la tête du championnat pilotes avec 13 points d’avance sur Ogier, victime de sa sortie.
Le Français reste toutefois dans la course, grâce à un plein de points lors du Super Sunday et de la Power Stage, qui lui permet de rester à égalité avec Rovanperä. À deux manches de la fin, le trio Evans–Ogier–Rovanperä se tient en treize points : un scénario idéal pour un final explosif au Japon et en Arabie Saoudite.
Résultats et classement
Résultats du Rallye d'Europe centrale WRC 2025
Position
Pilotes / Copilotes
Temps
1
🇫🇮 Kalle ROVANPERÄ / 🇫🇮 Jonne HALTTUNEN (Toyota)
2h36m20.1s
2
🇬🇧 Elfyn EVANS / 🇬🇧 Scott MARTIN (Toyota)
à 43.7s
3
🇪🇪 Ott TÄNAK / 🇪🇪 Martin JÄRVEOJA (Hyundai)
à 49.3s
4
🇯🇵 Takamoto KATSUTA / 🇮🇪 Aaron JOHNSTON (Toyota)
à 1m06.8s
5
🇫🇷 Adrien FOURMAUX / 🇫🇷 Alexandre CORIA (Hyundai)
à 2m04.6s
6
🇫🇮 Sami PAJARI / 🇫🇮 Enni MÄLKÖNEN (Toyota)
à 2m13.9s
7
🇮🇪 Joshua MCERLEAN / 🇮🇪 Eoin TREACY (Ford)
à 5m48.8s
8
🇸🇪 Oliver SOLBERG / 🇬🇧 Elliott EDMONDSON (Toyota)
à 8m56.2s
9
🇨🇿 Jan CERNY / 🇨🇿 Ondrej KRAJCA (Škoda)
à 10m51.1s
10
🇨🇿 Filip MARES / 🇨🇿 Radovan BUCHA (Toyota)
à 11m21.2s
Classement pilotes du championnat du monde WRC 2025 après le Rallye d'Europe centrale
- Elfyn Evans (Toyota) – 247 points
- Sébastien Ogier (Toyota) – 234 points
- Kalle Rovanperä (Toyota) – 234 points
- Ott Tänak (Hyundai) – 197 points
- Thierry Neuville (Hyundai) – 166 points
- Takamoto Katsuta (Toyota) – 110 points
- Adrien Fourmaux (Hyundai) – 96 points
- Sami Pajari (Toyota) – 79 points
- Oliver Solberg (Toyota) – 68 points
- Joshua McErlean (M-Sport Ford) – 26 points
- Grégoire Munster (M-Sport Ford) – 25 points
- Martins Sesks (M-Sport Ford) – 16 points
Classement constructeurs du championnat du monde WRC 2025 après le Rallye d'Europe centrale
- Toyota – 632 points
- Hyundai – 464 points
- M-Sport Ford WRT – 176 points