Kalle Rovanperä et Jonne Halttunen, du Toyota Gazoo Racing WRT, triomphent à Passau lors du Rallye d’Europe centrale 2025, signant une nouvelle victoire dans le Championnat du monde WRC.
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
WRC

Rovanperä s’impose au Rallye d’Europe centrale, 9e titre pour Toyota !

Kalle Rovanperä a remporté avec autorité le Rallye d’Europe centrale 2025, scellant le neuvième titre constructeurs de Toyota et relançant un duel à trois intense pour la couronne mondiale.
Écrit par Geoffroy Bresson
Temps de lecture estimé : 2 minutesPublished on

Fait partie de cet article

Kalle Rovanperä

FinlandeFinlande

Sébastien Ogier

Véritable légende du rallye, le pilote français Sébastien Ogier a remporté 8 titres de champion du monde WRC entre 2013 et 2021.

Kalle Rovanperä a une nouvelle fois démontré son sang-froid. Le pilote finlandais s’est imposé ce week-end au Rallye d’Europe centrale, décrochant son troisième succès de la saison après les Canaries et la Finlande. Une victoire maîtrisée qui permet à Toyota Gazoo Racing d’obtenir son cinquième titre constructeurs consécutif et de dépasser Citroën au palmarès, avec désormais neuf couronnes mondiales.
Kalle Rovanperä et son copilote Jonne Halttunen de Toyota Gazoo Racing Wrt, célèbrent leur victoire lors du Rallye d’Europe centrale 2025 du championnat WRC.

Kalle Rovanperä a fait parler son sang-froid pour remporter le rallye

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

L’épreuve, marquée par des conditions piégeuses sur les routes frontalières entre l’Allemagne, l’Autriche et la République tchèque, a basculé samedi lorsque Sébastien Ogier, jusque-là en tête, est sorti de la route dans l’étape de Keplý. En prenant les commandes à ce moment-là, Rovanperä n’a plus jamais été inquiété, gérant son avance avec sérénité pour s’imposer avec 43,7 secondes d’avance.
« C’est fantastique d’être de retour sur l’asphalte. Le titre est encore jouable, on va continuer à y croire », a commenté le Finlandais.
Elfyn Evans termine deuxième du Rallye d’Europe centrale 2025 et prend la tête du championnat du monde WRC.

Elfyn Evans prend la tête du championnat du monde

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Derrière lui, Elfyn Evans a arraché la deuxième place à Ott Tänak dans la Wolf Power Stage, profitant d’une erreur du pilote estonien sur la spéciale Beyond Borders 2. Le Gallois s’impose finalement avec 5,6 secondes d’avance et reprend la tête du championnat pilotes avec 13 points d’avance sur Ogier, victime de sa sortie.
Le Français reste toutefois dans la course, grâce à un plein de points lors du Super Sunday et de la Power Stage, qui lui permet de rester à égalité avec Rovanperä. À deux manches de la fin, le trio Evans–Ogier–Rovanperä se tient en treize points : un scénario idéal pour un final explosif au Japon et en Arabie Saoudite.

Résultats et classement

Résultats du Rallye d'Europe centrale WRC 2025

Position

Pilotes / Copilotes

Temps

1

🇫🇮 Kalle ROVANPERÄ / 🇫🇮 Jonne HALTTUNEN (Toyota)

2h36m20.1s

2

🇬🇧 Elfyn EVANS / 🇬🇧 Scott MARTIN (Toyota)

à 43.7s

3

🇪🇪 Ott TÄNAK / 🇪🇪 Martin JÄRVEOJA (Hyundai)

à 49.3s

4

🇯🇵 Takamoto KATSUTA / 🇮🇪 Aaron JOHNSTON (Toyota)

à 1m06.8s

5

🇫🇷 Adrien FOURMAUX / 🇫🇷 Alexandre CORIA (Hyundai)

à 2m04.6s

6

🇫🇮 Sami PAJARI / 🇫🇮 Enni MÄLKÖNEN (Toyota)

à 2m13.9s

7

🇮🇪 Joshua MCERLEAN / 🇮🇪 Eoin TREACY (Ford)

à 5m48.8s

8

🇸🇪 Oliver SOLBERG / 🇬🇧 Elliott EDMONDSON (Toyota)

à 8m56.2s

9

🇨🇿 Jan CERNY / 🇨🇿 Ondrej KRAJCA (Škoda)

à 10m51.1s

10

🇨🇿 Filip MARES / 🇨🇿 Radovan BUCHA (Toyota)

à 11m21.2s

Classement pilotes du championnat du monde WRC 2025 après le Rallye d'Europe centrale

  1. Elfyn Evans (Toyota) – 247 points
  2. Sébastien Ogier (Toyota) – 234 points
  3. Kalle Rovanperä (Toyota) – 234 points
  4. Ott Tänak (Hyundai) – 197 points
  5. Thierry Neuville (Hyundai) – 166 points
  6. Takamoto Katsuta (Toyota) – 110 points
  7. Adrien Fourmaux (Hyundai) – 96 points
  8. Sami Pajari (Toyota) – 79 points
  9. Oliver Solberg (Toyota) – 68 points
  10. Joshua McErlean (M-Sport Ford) – 26 points
  11. Grégoire Munster (M-Sport Ford) – 25 points
  12. Martins Sesks (M-Sport Ford) – 16 points

Classement constructeurs du championnat du monde WRC 2025 après le Rallye d'Europe centrale

  1. Toyota – 632 points
  2. Hyundai – 464 points
  3. M-Sport Ford WRT – 176 points

Fait partie de cet article

Kalle Rovanperä

FinlandeFinlande

Sébastien Ogier

Véritable légende du rallye, le pilote français Sébastien Ogier a remporté 8 titres de champion du monde WRC entre 2013 et 2021.

WRC
Rallye