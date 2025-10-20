Rovanperä s’impose au Rallye d’Europe centrale, 9e titre pour Toyota !

a une nouvelle fois démontré son sang-froid. Le pilote finlandais s’est imposé ce week-end au

Rallye d’Europe centrale

, décrochant son troisième succès de la saison après les Canaries et la Finlande. Une victoire maîtrisée qui permet à

Toyota Gazoo Racing

d’obtenir son cinquième titre constructeurs consécutif et de dépasser Citroën au palmarès, avec désormais neuf couronnes mondiales.